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Тренинг по подготовке инструкторов-снайперов, организованный Францией

Французские военные провели тренинг для снайперов ВС Узбекистана

© Посольство Франции в Узбекистане
Общество
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Тренинг прошел на полигоне Фориш в Джизакской области.

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Специалисты иностранного легиона Франции провели тренинг для снайперов Вооруженных сил Узбекистана на военном полигоне Фориш в Джизакской области, сообщило Посольство Франции в Узбекистане.

"Специалисты 13-й полубригады Иностранного легиона прибыли на полигон Фориш, чтобы обучить будущих узбекских инструкторов по снайперской стрельбе", - говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что тренинг прошел в дружеской атмосфере и военнослужащие Узбекистана смогли оценить навыки французской армии в данной дисциплине.

В октябре 2017 года после многолетнего перерыва на полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана успешно прошли российско-узбекские учения, где отрабатывались методы и навыки ликвидации незаконных вооруженных формирований в труднодоступной горной местности. В них были задействованы более 400 военнослужащих горно-стрелковой бригады Юго-Западного особого военного округа Минобороны Узбекистана и российского горного мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Туве.




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