Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло

О положении и проблемах женщин в Узбекистане в интервью Sputnik рассказала Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, Председатель комитета женщин Танзила Нарбаева.

Сегодня в Узбекистане наблюдается высокая активность женщин. Вчерашняя нерешительность постепенно покидает их. Это связано с масштабными реформами, направленными на защиту их прав и свобод.

— Танзила Камаловна, ни для кого не секрет, что одной из глобальных проблем общества еще остается бытовое насилие в отношении к женщине. Какие меры по исправлению этой ситуации предпринимаются сегодня в Узбекистане?

— Раньше вряд ли бы услышали про насилие или нарушение прав женщин, об этой проблеме не говорили, не обсуждали. Нельзя сказать, что виной этому служила деятельность той или иной структуры — причина была в мировоззрении и восприятии людьми данной проблемы. Здесь играли свою роль традиции, менталитет, стереотипы, которые складывались годами. Никто не говорил о том, что жена имеет такие же права в семье, как и муж. При этом в культуре Узбекистана, в религиозных традициях заложено великое уважение к матери, к жене и к женщине в целом.п

Проблемы, накопившиеся годами в социальной сфере и в финансовом положении семей оказали свое негативное влияние на взаимоотношения между членами семьи, в некоторых случаях это приводило к семейным разводам, нарушением прав женщин, а иногда и к суицидам. Причиной домашнего насилия являлась укоренившаяся в характере женщин привычка не говорить открыто о семейных проблемах и как говорится "не выносить ссор из избы".

— Существует ли вообще какая-то статистика по домашнему насилию в стране?

— В настоящее время статистики по домашнему насилию нет, за исключением случаев, связанных с тяжкими преступлениями. А такие проблемы как оскорбление личности, дискриминация на работе или насилие в семье не учитывались. Истинная проблема была выявлена только тогда, когда мы начали проводить открытый диалог с нашими женщинами.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Нарбаева о том, что зачастую толкает узбекских женщин на суицид

В процессе общения мы стали выявлять и другие проблемы, которые также являются одной из причин возникновения данного явления. Это проблемы женщин, которые относятся к социально уязвимым группам и по различным причинам попали в трудные жизненные ситуации. Сегодня по всей стране 47 тысяч женщин нуждаются в улучшении их социального положения. Нашим Комитетом предоставляется возможность оказывать им содействие в обеспечении их постоянным жильем, необходимой материальной помощью и самое главное – обеспечение занятости, тем самым повышая уровень жизни. Для этого создан Общественный фонд поддержки женщин и семей.

— Что побудило запустить короткие номера доверия по всей стране, что еще делается сегодня в данном направлении?

— Специальное постановление президента страны, давшее начало этому проекту, стало результатом полуторагодового анализа положения дел на местах. Выявлены случаи самоубийств молодых женщин и даже школьниц, причиной которым послужило насилие над ними. Когда мы стали изучать ситуацию, то выяснилось, что главным мотивом послужила неблагополучная обстановка в семье.

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков В Узбекистане разрабатывают закон "О профилактике бытового насилия"

Но хотелось бы отметить, анализ мирового рейтинга показал, что Узбекистан входит в число стран с низким уровнем суицидов, но это не дает нам права расслабляться, и все соответствующие государственные структуры и общественные организации активно вовлечены и усилили свою работу в этом направлении.

Комитетом женщин изучен мировой опыт по борьбе с данной проблемой и в каждом регионе запущен проект по созданию центров реабилитации – шелтеров.

— Какова материально-техническая база данного проекта, хватит ли средств у Комитета, чтоб развивать деятельность в данном направлении?

– Проект будет постоянно укрепляться за счет средств Фонда поддержки женщин и семьи, местных хокимиятов, а также Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

В настоящее время мы занимаемся повышением потенциала наших кадров, которые работают в данных центрах. Разрабатывается методика взаимодействия с семьями, проводится обучение специалистов.

— Как много обращений уже поступило от женщин по телефонам доверия?

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— Со дня запуска телефона доверия в Комитет женщин поступило более 700 звонков, из них чуть больше 40 касаются проблем насилия. Телефон доверия работает в круглосуточном режиме, конфиденциальность звонков обеспечивается, но надо отметить, что пока еще наши женщины не осведомлены о назначении это горячей линии — большинство вопросов касаются бытовых проблем. Нам еще необходимо вести разъяснительную работу в этом вопросе.

— Как будут наказывать за бытовое насилие или все ограничится разъяснениями?

— В настоящее время разработан проект закона "По профилактике бытового насилия", который дает определение понятию насилия и его видов, а также определит полномочия соответствующих органов. Проект на данный момент представлен на всенародное обсуждение, поступают очень много предложений, которые будут учитываться при его окончательном формировании.

Любой случай насилия будет наказан в установленном законодательством порядке, а разъяснительная работа будет проводиться только с целью предупреждения аналогичных ситуаций.

— Когда супруг впервые ударил жену – что ей делать? Стоит ли сразу обращаться за помощью?

— Все зависит от личных взаимоотношений, нельзя давать универсальные рецепты всем. В любом случае, я не считаю, что у кого-то есть право бить другого человека, вне зависимости от его поведения и проступков. Никто не имеет права оскорблять человеческое достоинство.

© Sputnik / Павел Лисицын В Узбекистане предлагают ввести охранный ордер для жертв бытового насилия

На мой взгляд, после такого случая, нужно на время разделиться. А решать должны уже потом оба супруга, женщина нужно самой определиться – оставаться с этим мужчиной или нет.

—Представители каких социальных групп чаще всего сталкиваются с бытовым насилием?

— По моим наблюдениям, в группе риска находятся люди с недостаточным уровнем образования, без профессии, с отсутствием твердой силы воли и неуверенные в себе.

На мой взгляд, главный корень зла в этой всей ситуации в семье, в воспитании. Объясню почему: чаше всего девочку мы видим исключительно в роли хранительницы семейного очага и для нас главное выдать ее красиво замуж. Мы не задумываемся над тем, подготовлена ли она к возможным трудностям жизни. Родители больше заботятся о развитии мальчика, о его образовании, так как считают его главным кормильцем семьи.

Учитывая возрастающую роль женщины не только в семье, но и в обществе, родителям необходимо уделять большое внимание образованию девочек, привитию им жизненных навыков и воспитания чувства собственного достоинства.

— Как действовать женщине, которая постоянно подвергается домашнему насилию?

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— Постоянное насилие грозит жизни, приводит к расстройству психики, ущербу здоровью и в дальнейшем влияет на детей, которые растут в этой семье. Женщина должна уходить от такой ситуации, уметь защитить свои права, себя и своих детей. Там, где есть систематическое насилие — развод самая действенная мера. А после женщина уже может устраивать свою жизнь иначе, а мы прилагаем все усилия и механизмы, чтобы помогать ей в таких ситуациях.