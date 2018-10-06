Нарбаева о бытовом насилии в Узбекистане: время молчать прошло

Сегодня в Узбекистане наблюдается высокая активность женщин. Вчерашняя нерешительность постепенно покидает их. Это связано с масштабными реформами, направленными на защиту их прав и свобод.
— Танзила Камаловна, ни для кого не секрет, что одной из глобальных проблем общества еще остается бытовое насилие в отношении к женщине. Какие меры по исправлению этой ситуации предпринимаются сегодня в Узбекистане?
— Раньше вряд ли бы услышали про насилие или нарушение прав женщин, об этой проблеме не говорили, не обсуждали. Нельзя сказать, что виной этому служила деятельность той или иной структуры — причина была в мировоззрении и восприятии людьми данной проблемы. Здесь играли свою роль традиции, менталитет, стереотипы, которые складывались годами. Никто не говорил о том, что жена имеет такие же права в семье, как и муж. При этом в культуре Узбекистана, в религиозных традициях заложено великое уважение к матери, к жене и к женщине в целом.п
Проблемы, накопившиеся годами в социальной сфере и в финансовом положении семей оказали свое негативное влияние на взаимоотношения между членами семьи, в некоторых случаях это приводило к семейным разводам, нарушением прав женщин, а иногда и к суицидам. Причиной домашнего насилия являлась укоренившаяся в характере женщин привычка не говорить открыто о семейных проблемах и как говорится "не выносить ссор из избы".
— Существует ли вообще какая-то статистика по домашнему насилию в стране?
— В настоящее время статистики по домашнему насилию нет, за исключением случаев, связанных с тяжкими преступлениями. А такие проблемы как оскорбление личности, дискриминация на работе или насилие в семье не учитывались. Истинная проблема была выявлена только тогда, когда мы начали проводить открытый диалог с нашими женщинами.
— Что побудило запустить короткие номера доверия по всей стране, что еще делается сегодня в данном направлении?
— Специальное постановление президента страны, давшее начало этому проекту, стало результатом полуторагодового анализа положения дел на местах. Выявлены случаи самоубийств молодых женщин и даже школьниц, причиной которым послужило насилие над ними. Когда мы стали изучать ситуацию, то выяснилось, что главным мотивом послужила неблагополучная обстановка в семье.
Комитетом женщин изучен мировой опыт по борьбе с данной проблемой и в каждом регионе запущен проект по созданию центров реабилитации – шелтеров.
— Какова материально-техническая база данного проекта, хватит ли средств у Комитета, чтоб развивать деятельность в данном направлении?
– Проект будет постоянно укрепляться за счет средств Фонда поддержки женщин и семьи, местных хокимиятов, а также Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.
В настоящее время мы занимаемся повышением потенциала наших кадров, которые работают в данных центрах. Разрабатывается методика взаимодействия с семьями, проводится обучение специалистов.
— Как много обращений уже поступило от женщин по телефонам доверия?
— Как будут наказывать за бытовое насилие или все ограничится разъяснениями?
— В настоящее время разработан проект закона "По профилактике бытового насилия", который дает определение понятию насилия и его видов, а также определит полномочия соответствующих органов. Проект на данный момент представлен на всенародное обсуждение, поступают очень много предложений, которые будут учитываться при его окончательном формировании.
Любой случай насилия будет наказан в установленном законодательством порядке, а разъяснительная работа будет проводиться только с целью предупреждения аналогичных ситуаций.
— Когда супруг впервые ударил жену – что ей делать? Стоит ли сразу обращаться за помощью?
— Все зависит от личных взаимоотношений, нельзя давать универсальные рецепты всем. В любом случае, я не считаю, что у кого-то есть право бить другого человека, вне зависимости от его поведения и проступков. Никто не имеет права оскорблять человеческое достоинство.
—Представители каких социальных групп чаще всего сталкиваются с бытовым насилием?
— По моим наблюдениям, в группе риска находятся люди с недостаточным уровнем образования, без профессии, с отсутствием твердой силы воли и неуверенные в себе.
На мой взгляд, главный корень зла в этой всей ситуации в семье, в воспитании. Объясню почему: чаше всего девочку мы видим исключительно в роли хранительницы семейного очага и для нас главное выдать ее красиво замуж. Мы не задумываемся над тем, подготовлена ли она к возможным трудностям жизни. Родители больше заботятся о развитии мальчика, о его образовании, так как считают его главным кормильцем семьи.
Учитывая возрастающую роль женщины не только в семье, но и в обществе, родителям необходимо уделять большое внимание образованию девочек, привитию им жизненных навыков и воспитания чувства собственного достоинства.
— Как действовать женщине, которая постоянно подвергается домашнему насилию?