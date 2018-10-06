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Преподаватель университета читает лекцию

Узбекистанским студентам вновь продлили срок оплаты контрактов в вузах

© Sputnik / Олег Ласточкин
Общество
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Теперь первокурсники, как и суперконтрактники, могут внести оплату до 31 октября, а учащиеся 2-4 курсов бакалавриата и магистратуры – до 15 ноября.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Студентам-платникам в Узбекистане вновь продлили сроки оплаты контрактов, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования республики.

Первокурсники могут внести оплату до конца октября, а студенты 2-4 курсов бакалаврита и магистранты – до 15 ноября.

Саидазим Сиддиқжонов
© Facebook
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Сроки менялись и в конце сентября – тогда крайний срок продлили до 30 сентября для только поступивших, а для тех, кто не смог набрать достаточное число баллов и учиться на так называемом суперконтракте – до 31 октября.

Все учащиеся должны внести не менее 50% от суммы годового контракта.

Кроме того, с 1 сентября зарплаты преподавателей вузов выросли на 25%, в 2019 году их обещают повысить еще на 20%.

Теги:
оплата, Контракт, Университет



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