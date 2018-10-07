Победили все: в Ташкенте вручили премии фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В Ташкенте подвели итоги "ТЭФИ-Содружество" 2018, темой фестиваля в этом году был "Образ родины: время, место, судьба", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Ведущими церемонии награждения стали член Академии Российского телевидения, ведущая программ Дирекции утреннего телеканала ОАО "Первый канал" Арина Шарапова и член Академии Российского телевидения, ведущий программ телеканала "Россия-1" и продюсер Андрей Малахов.
Представитель телерадиокорпорации "Казахстан" Юрий Опердиенко в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заметил, что участие в подобного рода фестивалях огромная честь и стимул совершенствоваться в профессии.
"Наш фильм посвящен Ивану Сауэру, который на базе бывшего совхоза создал после распада Союза уникальное село, которое сегодня называют маленькой Германией внутри Казахстана. Совершенно удивительный человек. Что же касается моих эмоций от прошедшего фестиваля - то это для меня крупнейший успех за последние полтора года, как бы это странно ни звучало. Это дает стимул работать и развиваться. даже не сама награда, а общение с коллегами, новые контакты. дружеские связи и обмен опытом", — подчеркнул казахстанский журналист.
О желании учиться у коллег из стран СНГ чему-то новому говорила и представительница Кыргызстана директор частной студии Хадича Харсанова. По ее словам, увиденные ею работы журналистов из Беларуси, Украины и России заставили по-новому взглянуть на профессию.
"Меня очень впечатлила работа белорусских коллег - я была просто в восторге. Когда я увидела фильм Первого канала "Последний русский писатель", то поняла, что в плане режиссуры нам еще работать и работать. Они сделали очень технически сложный фильм. Сильная работа и у коллег из Украины. У меня просто появились новые ориентиры. Я хочу приехать, собрать своих сотрудников и показать им эти работы", — поделилась Харсанова.
Представительница Молдовы, автор сценария фильма "История Молдовы" Елена Пахомова также была поражена уровнем гостеприимства Узбекистана и высоким профессионализмом организаторов фестиваля. В следующем году именно ее страна будет принимать "ТЭФИ-Содружество", поэтому журналистке интересны и технические моменты этого мероприятия.
"Мы будем развивать свой просветительский телепроект "История Молдовы", думаю, к следующему фестивалю подготовим четвертую серию", — подчеркнула Пахомова.
Среди призеров также журналисты телеканала "Тошкент" за фильм "Узбекистан — вечная обетованная" из цикла "Толерантный Узбекистан". Награды также достались тележурналистам из Эстонии — Diafilm OU, проект "Керро 40" и Украины — телеканал "Интер", фильм "Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия".
Цель фестиваля — формирование единого информационного пространства на территории СНГ и ближнего зарубежья, содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами в области телевидения.
"ТЭФИ-Содружество" проходит ежегодно в разных странах СНГ, в нем принимают участие представители ведущих телеканалов СНГ и ближнего зарубежья.