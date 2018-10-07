Победили все: в Ташкенте вручили премии фестиваля "ТЭФИ-Содружество"

Узбекистан впервые принимал фестиваль "ТЭФИ-Содружество", который проводится с 2011 года в странах постсоветского пространства. В этот раз на суд экспертов было представлено 13 работ из 12 стран.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. В Ташкенте подвели итоги "ТЭФИ-Содружество" 2018, темой фестиваля в этом году был "Образ родины: время, место, судьба", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ведущими церемонии награждения стали член Академии Российского телевидения, ведущая программ Дирекции утреннего телеканала ОАО "Первый канал" Арина Шарапова и член Академии Российского телевидения, ведущий программ телеканала "Россия-1" и продюсер Андрей Малахов.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Телеведущие Арина Шарапова и Андрей Малахов на церемонии награждения победителей "ТЭФИ-Содружество"

Отметим, что с каждым годом в фестивале участвует все большее количество работ и телекомпаний. В этот раз на суд жюри были представлены 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья.

Фото: Рамиз Бахтияров Участники и эксперты ТЭФИ-содружество: мы все еще интересны друг другу

Лауреаты смотра получили памятные призы. Так, победителями стали ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", фильм "Свет за окном", Республика Армения — Второй Армянский телеканал, "Кинопоэт Артавазд Пелешян", Республика Беларусь — РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Брест", проект "Города Беларуси. Брест", Кыргызская Республика — ЧНТ "Независимое Бишкекское Телевидение", фильм "Первые просветители Кыргызстана", Республика Казахстан — АО "РТРК "Казахстан", сюжет "Родиться, быть успешным!". Кроме того, наград удостоены тележурналисты Республика Молдова — ТВ "Молдова-1" за фильм "На Буджакской волне" и OOO Exclusiv Media, NTV-Moldova за проект "История Молдовы".

Представитель телерадиокорпорации "Казахстан" Юрий Опердиенко в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заметил, что участие в подобного рода фестивалях огромная честь и стимул совершенствоваться в профессии.

"Наш фильм посвящен Ивану Сауэру, который на базе бывшего совхоза создал после распада Союза уникальное село, которое сегодня называют маленькой Германией внутри Казахстана. Совершенно удивительный человек. Что же касается моих эмоций от прошедшего фестиваля - то это для меня крупнейший успех за последние полтора года, как бы это странно ни звучало. Это дает стимул работать и развиваться. даже не сама награда, а общение с коллегами, новые контакты. дружеские связи и обмен опытом", — подчеркнул казахстанский журналист.

О желании учиться у коллег из стран СНГ чему-то новому говорила и представительница Кыргызстана директор частной студии Хадича Харсанова. По ее словам, увиденные ею работы журналистов из Беларуси, Украины и России заставили по-новому взглянуть на профессию.

"Меня очень впечатлила работа белорусских коллег - я была просто в восторге. Когда я увидела фильм Первого канала "Последний русский писатель", то поняла, что в плане режиссуры нам еще работать и работать. Они сделали очень технически сложный фильм. Сильная работа и у коллег из Украины. У меня просто появились новые ориентиры. Я хочу приехать, собрать своих сотрудников и показать им эти работы", — поделилась Харсанова.

© Sputnik / Шахноза Турабекова Директор кыргызской частной телевизионной студии "3B-Медиа" Хадича Харсанова

Она также высоко оценила уровень подготовки фестиваля и уровень экспертов. По ее словам, у каждого режиссера свой стиль и своя манера делать программы: есть классический подход. который Харсанова считает несколько устаревшим, и есть современные форматы. актуальные в новых реалиях. Но в лубом случае, уверена журналистка, такая палитра мнений и дискуссий полезна для развития медиарынка и каждого журналиста в отдельности.

Представительница Молдовы, автор сценария фильма "История Молдовы" Елена Пахомова также была поражена уровнем гостеприимства Узбекистана и высоким профессионализмом организаторов фестиваля. В следующем году именно ее страна будет принимать "ТЭФИ-Содружество", поэтому журналистке интересны и технические моменты этого мероприятия.

"Мы будем развивать свой просветительский телепроект "История Молдовы", думаю, к следующему фестивалю подготовим четвертую серию", — подчеркнула Пахомова.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Руководителям НТРК и НАЭСМИ вручены памятные дипломы как организаторам "ТЭФИ-Содружество"

В Россию награду тешкентского фестиваля "ТЭФИ-Содружество" увезет АО "Первый канал" — телепроект "Саша Соколов. Последний русский писатель". Победителями ТЭФИ также стали представители Таджикистана, которые показали в Ташкенте фильм "Таджикистан — Жемчужина востока!".

Среди призеров также журналисты телеканала "Тошкент" за фильм "Узбекистан — вечная обетованная" из цикла "Толерантный Узбекистан". Награды также достались тележурналистам из Эстонии — Diafilm OU, проект "Керро 40" и Украины — телеканал "Интер", фильм "Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия".

Цель фестиваля — формирование единого информационного пространства на территории СНГ и ближнего зарубежья, содействие распространению новейших достижений телевещания, установление сотрудничества между телекомпаниями и профессионалами в области телевидения.

"ТЭФИ-Содружество" проходит ежегодно в разных странах СНГ, в нем принимают участие представители ведущих телеканалов СНГ и ближнего зарубежья.