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Руководство автобусных парков пересадят на общественный транспорт

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Руководители окажутся ближе к пассажирам и смогут почувствовать на себе проблемы, с которыми они сталкиваются, а также выслушать их предложения и критику прямо на месте.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Руководителям и сотрудникам компании "Тошшахартрансхизмат" и автобусных парков Ташкента по пятницам запретили пользоваться служебными автомобилями.

В течение этого дня они должны пользоваться общественным транспортом, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

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В остальные дни недели им также предписано отдавать предпочтение общественному транспорту.

Цель данной инициативы состоит в том, чтобы руководители оказались ближе к пассажирам, смогли почувствовать на себе проблемы, с которыми они сталкиваются, а также выслушать их предложения и критику прямо на месте.

"Каждый руководитель лично понаблюдает происходящее в автобусах, и это повысит их требовательность и ответственность", - говорится на сайте компании.

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Указывается, что руководители должны будут обращать внимание на состояние автобусов, на внешний вид водителей и кондукторов, на то, как они ведут себя с пассажирами, соблюдают ли ПДД.

Еще одним важным аспектом этой инициативы является то, что сокращение пользования служебными авто сократит количество машин в городе, что благоприятно скажется на чистоте воздухе, подчеркивает пресс-служба.

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