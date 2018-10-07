Абсурдно и смешно: претензии капризных туристов шокируют СМИ

Туристы в своих личных аккаунтах стараются рассказать как можно больше о своем отдыхе – как хорошего, так и плохого. В СМИ появился рейтинг самых нелепых жалоб вернувшихся с отдыха граждан.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Британская газета The Guardian опубликовала подборку самых нелепые и смешные жалобы туристов.

Самым дуратскими вопросами признаны такие: "в какое время начинаются волны?" и "когда появятся дельфины?".

Кроме того, издание опубликовало слова одного из туристов, который высказался о наивысшей точке Великобритании, горе Бен-Невис, как о "слишком высокой". Он пожаловался, что подниматься и спускаться с нее слишком долго.

Другой турист указал, что мечтал посетить Лувр 30 лет, но, когда попал туда, ему там было совсем не интересно.

Еще один капризный гражданин назвал Сиднейский оперный театр «глупой и проклятой яичной скорлупой».

Весьма негативные эмоции высказала одна туристка, муж которой весь отпуск глазел на других женщин, загорающих топлес. Она решительно потребовала запретить такой вид загара на общественных пляжах, потому он испортил ей весь отдых.

А вот путешественник, вернувшийся из Индии, написал в сердцах, что с отвращением обнаружил, что почти в каждом ресторане на Гоа подают карри. "Я не люблю острую пищу", — написал он, видимо, не подозревая, что в Индии абсолютно все блюда содержат специи.

Не смог оставить равнодушными работников редакции человек, написавший в отзывах, что цвет песка в рекламной брошюре не совпадает с реальным песком на побережье, а также возмущение того, кто отметил, что пляж был "слишком песчаным".