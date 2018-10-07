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Радар на дороге в Ташкенте

Лихачей на дорогах Ташкента меньше не становится – цифры ГУВД

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (39)
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За 6 дней - с 26 сентября по 2 октября (включительно) - сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента выявлено две тысячи 570 нарушений правил дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. С 7 по 30 сентября текущего года на дорогах Ташкента с помощью радаров выявлено 23 тысячи 123 факта превышения скоростного режима, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

При этом в ночное время суток радарами было выявлено две тысячи 936 любителей быстрой езды. За первые два дня октября выявлено две тысячи 559 фактов превышения скорости.

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За 6 дней - с 26 сентября по 2 октября (включительно) - сотрудниками УБДД ГУВД Ташкента выявлено две тысячи 570 нарушений правил дорожного движения.

В состоянии алкогольного опьянения транспортным средством управляли 75 водителей. 

На запрещающий сигнал светофора проехали 45 водителей. Без документов управляли транспортным средством 88 водителей.

Статистики по нарушениям ПДД в регионах нет, однако известно, что почти 95 процентов водителей там не пристегивают ремни, подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, 27 июля под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, в ходе которого особое внимание было уделено растущему количеству дорожно-транспортных происшествий. Отмечалось, что в 871 ДТП, произошедших за 6 месяцев текущего года, погибли 943 человека, многие получили телесные повреждения.

Причиной тому является незнание правил дорожного движения у водителей и пешеходов, игнорирование правил и взаимное неуважение участников дорожного движения.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (39)



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