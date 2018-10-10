В новый список запрещенных фильмов попали 103 кинематографических произведения. Прошлый перечень, обнародованный летом 2017 года, включал в себя 225 картин.
В некоторых районах Узбекистана выпал первый снег. Первое дыхание приближающейся зимы почувствовали на перевале Тахта-корачи, который находится между Самаркандской, Кашкадарьинской и Джизакской областями. Пользователи публикуют видео с заснеженными пейзажами.
В РАНХиГС рассказали, какие направления в приоритете у узбекских студентов, которые приезжают учиться в Россию.
В столице Узбекистана установили первые 22 дорожных знака, которые разрешают поворот направо на красный сигнал светофора при условии, что это не создает помехи другим водителям. В будущем список может быть расширен. Смотрите на нашей карте, где действуют новые правила.
Лауреат VIII телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" от Кыргызстана, гендиректор частной студии Хадича Харсанова поделилась впечатлениями от работ своих коллег из стран СНГ, а также от участия в мастер-классах.
Около 100 тысяч жителей Узбекистана сейчас ведут борьбу с онкологией на разных стадиях, в республике ежегодно ставят такой диагноз 18–19 тысячам человек.
Узбекистан стал вторым в Центральной Азии в рейтинге человеческого развития, составленном ООН. Республика уступила лишь Казахстану и расположилась на 108-й строчке.
Граждане Узбекистана подали больше всего заявлений на обучение в российских вузах во время вступительной кампании - 2018/19.
Всего за четыре дня были собраны необходимые средства для 10-летней Эльвиры из Узбекистана, которая проходит курс лечения в Москве.