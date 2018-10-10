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Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
Обратно к истокам: впервые за 50 лет на Ставрополье собирают хлопок
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