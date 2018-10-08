Гоар Аветисян помогла собрать огромную сумму на лечение девочки из Ташкента

Всего за четыре дня были собраны необходимые средства для 10-летней Эльвиры из Узбекистана, которая проходит курс лечения в Москве.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Известная московская визажистка Гоар Аветисян помогла собрать свыше пяти миллионов на лечение узбекской девочки.

На своей странице в Instagram Гоар рассказала историю маленькой Эльвиры, которая нуждается в помощи, а также указала необходимую сумму. И всего за четыре дня неравнодушные люди собрали 5 миллионов 155 тысяч рублей.

Напомним, Эльвира родом из Узбекистана. По словам ее мамы, у девочки никогда не было проблем со здоровьем, но в январе у нее заболела нога и врачи начали ее лечить. Однако ничего не помогало, и она начала хромать. Затем сделали МРТ, и оно показало большую опухоль возле 4-го позвонка. Врачи в Узбекистане перепробовали все, но не смогли помочь. Тогда родители привезли дочь в Москву.

Гоар познакомилась с Эльвирой в Российской детской клинической больнице, для подопечных которой устраивала праздник в конце августа. Тогда она и взялась помочь ей.

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На страницу визажиста, известной благодаря невероятным преображениям клиенток, подписаны более 5 миллионов человек. Ранее она помогла собрать за несколько дней 3,8 миллиона рублей для маленького Мухаммадрасула из Таджикистана с диагнозом гепатобластома.

Отметим, что Гоар - довольно частый гость в Узбекистане. Этим летом она посещала республику, где проводила мастер-классы, на которых учила девушек секретам макияжа и даже подарила свадебный образ ташкентской невесте.