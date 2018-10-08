Гоар Аветисян помогла собрать огромную сумму на лечение девочки из Ташкента

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Известная московская визажистка Гоар Аветисян помогла собрать свыше пяти миллионов на лечение узбекской девочки.
На своей странице в Instagram Гоар рассказала историю маленькой Эльвиры, которая нуждается в помощи, а также указала необходимую сумму. И всего за четыре дня неравнодушные люди собрали 5 миллионов 155 тысяч рублей.
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Пишу этот пост со слезами на глазах 😢 Ребята , мы это сделали 😢 . 4 дня - 4 поста и миллион сторис помогли нам закрыть этот сбор. Это наша общая победа ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ если бы мне сказали , что 2 девочки ( я и @mm__mariam ) смогут собрать 5 155 000 рублей за 4 дня - я бы никогда в это не поверила ! Но благодаря вам все невозможное становится возможным . . Мы с вами - это огромная дружная семья , которая никогда не оставит ближнего в беде и всегда прийдет на помощь . И я вас очень люблю , спасибо , что ВЫ у меня есть ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ . Не смотря на то, что многие блогеры стесняются выкладывать такие сборы и призывать других людей помогать 🙌🏻 потому что легче выложить рекламный пост и заработать денег, чем трать драгоценное время и "портить " внешний вид страницы такими постами - мы с вами докажем обратное !!!!! Мы не пойдём по правилам, которые сложились в обществе! Мы не будем бояться и стесняться творить добро 🙏🏻🙏🏻❤️❤️❤️❤️❤️❤️ . Ставь ❤️в комментариях , если согласен со мной и хочешь продолжать дальше помогать спасать жизни и дарить надежду другим ❤️🙏🏻 . А так рада , что сбор закрыт 😭😭😭😭😭😭 а вы?❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Напомним, Эльвира родом из Узбекистана. По словам ее мамы, у девочки никогда не было проблем со здоровьем, но в январе у нее заболела нога и врачи начали ее лечить. Однако ничего не помогало, и она начала хромать. Затем сделали МРТ, и оно показало большую опухоль возле 4-го позвонка. Врачи в Узбекистане перепробовали все, но не смогли помочь. Тогда родители привезли дочь в Москву.
Гоар познакомилась с Эльвирой в Российской детской клинической больнице, для подопечных которой устраивала праздник в конце августа. Тогда она и взялась помочь ей.
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На страницу визажиста, известной благодаря невероятным преображениям клиенток, подписаны более 5 миллионов человек. Ранее она помогла собрать за несколько дней 3,8 миллиона рублей для маленького Мухаммадрасула из Таджикистана с диагнозом гепатобластома.
Отметим, что Гоар - довольно частый гость в Узбекистане. Этим летом она посещала республику, где проводила мастер-классы, на которых учила девушек секретам макияжа и даже подарила свадебный образ ташкентской невесте.