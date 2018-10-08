Узбекистан лидирует по числу заявок в российские вузы

Всего во время вступительной кампании в вузы РФ иностранцы подали 88 906 заявок.

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Граждане Узбекистана подали больше всего заявлений на обучение в российских вузах во время вступительной кампании - 2018/19.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Россотрудничества, всего подали документы 7225 узбекистанцев.

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На втором месте по числу поданных заявок — граждане Таджикистана – 6263 человека.

Далее идут выходцы из Афганистана – 5134 человека.

Также в пятерку стран — лидеров по количеству подавших заявления на обучение в России граждан вошли Казахстан – 3763 человека и Алжир – 2737 человек.

Всего во время вступительной кампании в вузы РФ иностранцы подали 88 906 заявок.

Квота правительства на бесплатное обучение в российских образовательных организациях для иностранцев в этом году составила 15 тысяч человек.