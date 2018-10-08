Как спасти жителей Центральной Азии от рака, рассказали онкологи

ТАШКЕНТ, 8 окт – Sputnik, Дильшода Рахматова. На первом Центральноазиатском конгрессе онкологов стран ЦА, Росии, Германии и Грузии, который прошел в Ташкенте 5-7 октября, специалисты из разных стран обсудили, как можно улучшить лечение и диагностику рака.
Около 100 тысяч жителей Узбекистан сейчас ведут борьбу с онкологией на разных стадиях. В республике ежегодно ставят такой диагноз 18–19 тысячам человек.
По частоте встречаемости среди онкологических заболеваний на первом месте стоит рак молочной железы затем рак желудка, рак шейки матки и легких.
Специалисты признают: причина высокой смертности кроется в поздней и порой неправильной диагностике - в более чем 50% случаев первичная выявляемость этих пациентов происходит, когда болезнь уже в запущенной стадии.
Центральной Азии нужны современные технологии
Экспертное сообщество, которое собралось в Ташкенте в первом Центральноазиатском онкологическом конгрессе признало, что в регионе есть сложности с освоением высоких технологий.
Число выявленных онкобольных в странах ЦА составляет около 0,3-0,6% от численности населения, что на порядок ниже аналогичных цифр для развитых стран Европы, северной Америки и Азии. Причины этого специалисты видят как в более высокой доли молодежи среди населения, так и в недостатках локальных онкоскрининговых программ. В связи с чем можно прогнозировать значительный рост в ближайшие десятилетия числа онкологических больных в странах ЦА.
По мнению участников конгресса, уже в серднесрочной перспективе 2-5 лет в регионе потребуется установить до полусотни современных аппаратов лучевой терапии. В связи с этим возникнет необходимость подготовки не менее тысячи квалифицированных специалистов: лучевых терапевтов, медицинских физиков и техников-радиологов.
Узбекистан внедряет лучевую терапию
Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии Мирзогалеб Тилляшайхов в беседе с корреспондентом Sputnk рассказал, как продвигается дела в Узбекистане с модернизацией радиоонкологической службы.
В прошлом году 15 областных онкологических диспансеров были преобразованы в филиалы Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии. Онкологические учреждения были реконструированы и модернизированы, для них разработаны и утверждены современные стандарты диагностики и лечения онкологических заболеваний.
"Международным стандартом онкологии XXI века стала лучевая терапия, применение которой рекомендуется в 2/3 клинических случаях. Последние два года химио-терапевтическое обеспечение наших пациентов на 95% предоставлено государством. Для сравнения, в 2014-2015-х годах эта цифра составляла всего лишь 12%", - сказал Тилляшайхов.
В конце текущего года и в начале 2019-го планируется установить в филиалах центра 11 гамматерапевтических кобальтовых аппаратов, необходимо для лечения самых тяжелых случаев онкологии.
По итогам встречи с директором Исламского банка развития, было решено, что банк выделит кредит в сумме 67 миллионов долларов. На эти средства планируется купить 21 линейных ускорителей и гамматерапевтических аппаратов.
Германия предлагает помощь
Профессор университета Мангейма Фредерик Венц сказал корреспонденту Sputnik, что Германия готова делиться опытом для улучшения ситуации с лечением онкологических пациентов в Центральной Азии.
В частности, речь идет о ускоренном трансфере высоких технологий из Германии в Центральную Азию.
"Меня очень порадовало то, что в Узбекистане медицинское обеспечение на самом высоком уровне. Но к сожалению о развитии лучевой терапии в регионе такого сказать нельзя. В своем докладе в ходе конгресса я предложил Узбекистану выработать свою национальную стратегию против борьбы с раком в плане приоритетного внедрения современных достижений лучевой терапии. Как я заметил, в республике для этого уже есть готовые элементы", - отметил Венц.
Профессор отметил, что сейчас в среднем у 55% онкобольных взрослых удается добиться стойкой ремиссии, а для детей этот показатель составляет 75%.
"Борьба против рака может быть выиграна. Но для этого важно не просто применять лучевую терапию, а использовать также программы для предотвращения рака. Это означает выявление на самой ранней стадии и постоянный надзор после терапии", - заявил он.
Без кадров не обойтись
По его мнению одного из организаторов конгресса, исполнительного директора компании "Ювента +" Артема Покачалова\э проект, который Узбекистан намерен реализовать, является действительно прорывом.
Но лечение от самой страшной болезни века требует огромных вложений, в том числе и в кадры.
"Нужно создать штат специалистов. Это очень серьезная задача, с который мы планируем справиться в кооперации с ведущими учебными заведениями Российской Федерации и Германии", - отметил Покачалов.
Российская делегация во главе с вице-президентом Ассоциации медицинских физиков России Александром Черняевым выразила готовность помочь в подготовке медицинских физиков.
Было принято рещение поддержать инициативу об открытии в 2019-2020 годах на базе филиала МГУ и немецкой онкологической клиники в Ташкенте магистратуры по специальности "медицинский физик".