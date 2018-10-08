Узбекистан накрыло первым снегом

В некоторых районах Узбекистана выпал первый снег. Первое дыхание приближающейся зимы почувствовали жители Самаркандской и Кашкадарьинской и Джизакской областях. Пользователи публикуют видео с заснеженными пейзажами.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В сети появились фотографии и видео с первым снегом. который выпал этим утром в ряде регионов страны. Так за ночь засыпало снегом Самаркандскую, Джизакскую и Кашкадарьинскую область.

В частности житель Зааминского района Джизакской области опубликовал у себя на страничке в "Одноклассниках" ролик, где видна заснеженная улица и сильный снегопад.

Также фотографиями из других районов делятся пользователи социальной группы "Водители Ташкента".

В конце прошлой недели синоптики предупреждали, что в республике ожидается существенное похолодание и дожди. На смену тридцатиградусной жаре пришла прохладная погода с обильными осадками, а в отдельных региона в виде снега.