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Первый снег

Узбекистан накрыло первым снегом

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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В некоторых районах Узбекистана выпал первый снег. Первое дыхание приближающейся зимы почувствовали жители Самаркандской и Кашкадарьинской и Джизакской областях. Пользователи публикуют видео с заснеженными пейзажами.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В сети появились фотографии и видео с первым снегом. который выпал этим утром в ряде регионов страны. Так за ночь засыпало снегом Самаркандскую, Джизакскую и Кашкадарьинскую область.

В частности житель Зааминского района Джизакской области опубликовал у себя на страничке в "Одноклассниках" ролик, где видна заснеженная улица и сильный снегопад.

Также фотографиями из других районов делятся пользователи социальной группы "Водители Ташкента".

В конце прошлой недели синоптики предупреждали, что в республике ожидается существенное похолодание и дожди. На смену тридцатиградусной жаре пришла прохладная погода с обильными осадками, а в отдельных региона в виде снега.

Первый снег в Узбекистане
© Группа в Facebook Водители Ташкента (DRIVERS.UZ)
Первый снег в Узбекистане
Теги:
погода, Снег, Кашкадарьинская область, Джизакская область, Самаркандская область



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