"Оно" вам не кино: что не так со списком запрещенных в Узбекистане фильмов

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik, Антон Курилкин. В Узбекистане вышел новый список кинокартин, которые не рекомендованы к показу на территории республики. Sputnik разбирался, что не так с этими фильмами, и как с вредным искусством борются в других странах.

Широкими мазками

Второй год подряд в Узбекистане выходит список фильмов, которые не рекомендованы к показу на территории страны – в июне 2017 года под запрет попало 225 кинолент, большая часть из которых была низкобюджетными боевиками с сомнительной художественной ценностью и низкими рейтингами критиков.

В этом году создатели списка руководствовались, вероятно, теми же принципами — в фильме, чтобы попасть под запрет, должны пролиться реки крови как из экранных персонажей, так и из глаз зрителей, рискнувших посмотреть эти "шедевры".

Всего под новый запрет попало 103 кинопроизведения, включая несколько сериалов. По большей части это боевики и ужастики. При этом составители списка снова подошли к некоторым эпопеям выборочно: так, например, вне большого экрана оказались только некоторые из частей "Астрала" и "Смертельной гонки".

© Sputnik / Евгений Одиноков Кина не будет: в Узбекистане обновили список запрещенных фильмов

Из сериалов чиновники решили запретить как малоизвестное "Наслаждение" и "Подчинение", так и ставших в свое время крайне популярными "Ходячих мертвецов". Судя по составу фильмов, авторы перечня шли веером по всем произведениям, связанным с темой зомби-апокалипсиса – в черный список угодил и южнокорейский "Поезд на Пусан", и американский хоррор "Эш против зловещих мертвецов".

Остался за бортом узбекского кинопроката и классик жанра ужастиков Ларс фон Триер со своей нашумевшей дилогией "Нимфоманка" и не менее скандальной и знаменитой трилогией "50 оттенков…". Забраковали даже экранизацию Стивена Кинга "Оно".

Причем, если запрет первых двух произведений более-менее понятен – некоторые сцены из этих картин по законодательству Узбекистана вполне можно посчитать (с определенными оговорками) порнографией, то внесение в стоп-лист качественно снятой картины "Оно", взявшей несколько наград на международных конкурсах и получившей высокие отзывы критиков, не совсем понятно.

Нет и четкого временного распределения – большая часть фильмов из черного списке вышла в 2017-2018 годах, но есть и кинокартины, ушедшие из прокатов несколько лет назад, а самая старая из них датирована и вовсе 2001 годом. О существовании многих картин зрители даже не слышали, либо уже успели о них позабыть, поэтому упоминание их в списке может сослужить дурную службу, ведь как известно, запретный плод сладок.

К примеру попавших под запрет российский фильм "Диггеры", вышедший в 2016 году, получил крайне низкие оценки (рейтинг "Кинопоиска" – три балла из десяти) и даже не окупился в прокате. Сейчас в российском сегменте интернета его можно посмотреть бесплатно, но этого почти никто не делает. Запрет картины в Узбекистане невольно может подогреть интерес к ней.

Запрещать нельзя обрезать

В мировом прокате отдельные картины, в том числе из списка запрещенных в Узбекистане, выходят на большие экраны с купюрами —например, в дилогии "Нимфоманка" в ряде государств наиболее пикантные сцены были вырезаны или размыты.

Во многих странах власти, не желая распространять вредные с этической или моральной точки зрения фильмы, различными способами ограничивают их прокат. Например, сомнительным кинолентам не выдают им прокатные удостоверения (как это было с картиной "Смерть Сталина" в России) или же точечно запрещают отдельные наиболее провокационные ленты к показу в кинотеатрах (как это было с фильмом "Житие Брайана по Монти Пайтону").

Часто запрет или цензура вписываются в рамки действующего законодательства – в Германии, например, запрещена демонстрация нацисткой символики за исключением использования в образовательных, научных целях или в критических произведениях искусства.

В Соединенных Штатах вместо запретительной системы работает строгая шкала рейтингов, а каждой кинокартине присваивается определенный возрастной ценз.

Нередко в дело вступает гражданское общество — из недавних примеров можно вспомнить ставший скандальным еще до премьеры фильм "Матильда" в России. Из-за негативной реакции общественности некоторые кинотеатры сами отказались от его проката.

© Sputnik / В. Ковреин В Узбекистане запретили к показу 225 провокационных фильмов

Другой пример – скандал с американской кинолентой "Интервью", когда из-за взлома серверов кинокомпании Sony и общественного резонанса прокат отменили в нескольких странах.

Впрочем, как история с "Матильдой", так и скандал с "Интервью" доказали. что подобные запреты и ограничения только провоцируют лишний интерес к фильмам. Введение четких и понятных для экспертов и общества критериев отбора нежелательных или вредных кинолент внесли бы ясность в формирование подобных рейтингов и отбили бы у зрителей желание смотреть низкопробный контент.