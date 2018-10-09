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Российский паспорт

В России могут ввести электронные паспорта вместо бумажных

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Они объединят несколько документов, в том числе СНИЛС и водительские права, также в рамках реформы планируется создать единый реестр данных всех жителей страны.

ТАШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Правительство России обсуждает замену бумажных паспортов на электронные, сообщает РИА Новости.

При этом нововведение объединит несколько документов – в том числе СНИЛС и водительские права, а также даст гражданам доступ ко всем государственным реестрам и услугам. Запись об их получении будут фиксировать в электронном виде.

Кроме того, планируется создать единый реестр данных всех жителей страны. Паспорт будет представлять собой пластиковую карточку с электронным чипом.

По оценкам экспертов, стоимость реформы может составить до 2024 года более 114 миллиардов рублей. Возместить затраты власти намерены за счет госпошлины на получение нового вида паспорта.

В 2013 году в РФ проводили опрос, согласно которому переход на электронные документы больше всего заинтересовал молодых людей – 45% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 46% от 25 до 34 лет.

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Теги:
реформа, Россия, паспорт



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