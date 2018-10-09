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Детеныши снежного барса

В Узбекистане впервые обнаружили котят снежного барса

Комитет по экологии РУз
Общество
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Найденных на территории Гиссарского государственного заповедника котят отправили на реабилитацию в Ташкентский зоопарк.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. На территории Гиссарского государственного заповедника в сентябре этого года обнаружили котят снежного барса, сообщает Госкомитет по экологии.

Это первый достоверный факт размножения этого крупного хищника на территории Узбекистана.

"При инспектировании территории Гиссарского государственного заповедника (Гиссарский хребет) на одном из его участков были обнаружены два котенка снежного барса", - говорится на странице госкомитета в Facebook.

Отмечается, что у одного из найденных котят имелись открытые раны в районе задних лап и хвоста, визуально похожие на укусы, зараженные личинками мух. Его состояние ветеринарные врачи определили как неудовлетворительное.

Из-за неудовлетворительного состояния (стресс от длительной транспортировки и контакта с человеком) котят решили отправить на реабилитацию в Ташкентский зоопарк.

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