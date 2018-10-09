В ГУВД Ташкента новый замначальника

Назначены руководители в центральном аппарате и региональных подразделениях МВД.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. В Центральном аппарате и региональных подразделениях Министерства внутренних дел Республики Узбекистан назначили новых руководителей, сообщается на сайте МВД.

Заместителем начальника Главного управления внутренних дел Ташкента — начальником Управления финансового и материально-технического обеспечения назначен полковник Бекмурод Абдуллаев.

Заместителем начальника Управления внутренних дел Ташкентской области — начальником Следственного управления стал подполковник Ёдгор Исабаев.

Полковник Маъруфжан Абдуллаев получил должность первого заместителя командующего Караульными войсками МВД Республики Узбекистан — начальника штаба.

Заместителем по снабжению командующего Караульными войсками МВД Республики Узбекистан назначен подполковник Миралишер Миркомилов.

Назначены также заместители начальника управления внутренних дел — начальники Управления кадров в Андижанской, Ферганской, Кашкадарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях.