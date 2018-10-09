Соединяя столицы: Москва и Ташкент подпишут меморандум о сотрудничестве

Подписание документа ожидается во время Первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества 18-20 октября этого года.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Меморандум о сотрудничестве между Правительством Москвы и хокимиятом Ташкента на 2018-2020 годы должен быть подписан во время Первого российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества в октябре этого года, сообщает пресс-служба хокимията столицы Узбекистана.

Форум состоится в Ташкенте 18-20 октября и будет приурочен к визиту в Узбекистан российского лидера Владимира Путина.

По данным хокимията, участники форума обсудят экспортный потенциал российских регионов, перспективы новых свободных экономических зон в республике, совершенствование законодательства в сфере иностранных инвестиций и многое другое.

"Ожидается подписание Меморандума о сотрудничестве между Правительством Москвы и хокимиятом города Ташкента на 2018-2020 годы с целью развития двустороннего сотрудничества между столицами, а также углубления дружбы и взаимопонимания между жителями двух городов", - добавили в хокимияте.

В Узбекистане также пройдут Дни Москвы, включающие выступление кадетского корпуса, открытие выставки-презентации Московского зоопарка, проведение дружеского турнира по фехтованию и самбо, презентация русской кухни и продуктов и многое другое.

Напомним, на 18-19 октября запланирован визит в Узбекистан президента России Владимира Путина.