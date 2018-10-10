В Узбекистане откроют филиал Страсбургского университета

Узбекские студенты будут изучать в филиале экономику, туризм и инженерное дело.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. В Узбекистане появятся филиалы Страсбургского университета и Парижской академии Университета Пантеон Сорбонна, передает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров в Елисейском дворце между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Франции Эммануэлем Макроном.

В двух этих учебных заведениях узбекские студенты будут обучаться специальностям по таким направлениям, как экономика, инженерное дело, сельское хозяйство, туризм.

Также подписаны соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров с Международной академией моды, университетами Тулузы, Сержи-Понтуаз, ИНАЛКО и другими.