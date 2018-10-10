Назарбаев предложил духовным лидерам обратиться к людям с призывом о мире

Назарбаев выступил в ходе шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана.

ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду предложил духовным лидерам обратиться к мировому сообществу с призывом о мире и безопасности.

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"Необходимо выходить на новый уровень взаимодействия, речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами. Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности", - сказал Назарбаев в ходе шестого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в столице Казахстана.

Он отметил, что этот призыв может быть оформлен "согласно практике каждой религии".