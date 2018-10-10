В Узбекистане введут электронный реестр социальных пособий и матпомощи

Таким образом Министерство юстиции республики намерено бороться с коррупцией в этой сфере, нововведение позволит предупредить случаи нецелевого использования средств.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана намерено ввести электронный реестр граждан, которым положена выплата социальных пособий и материальной помощи, сообщается в законопроекте.

Текст опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Нарбаева о поддержке женщин в Узбекистане

Таким образом власти намерены бороться с коррупцией – нововведение позволит предупредить случаи нецелевого использования бюджетных средств и выдачи фальшивых справок.

Кроме того, реестр позволит определить доходы семей и провести достоверное исследование их материального положения. Правительство сможет выявить граждан, которые действительно нуждаются в государственной помощи и поддержке.

В сентябре о намерении поддержать женщин, которые попали в сложную жизненную ситуацию либо подвергаются насилию в семье, сообщила председатель Комитета женщин Танзила Нарбаева.