В трех регионах внедрят электронные счета-фактуры

По результатам эксперимента до 1 февраля 2019 года будет сформировано предложение о внедрении механизма оформления электронных счетов-фактур по всей стране.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Эксперимент по внедрению в обязательном порядке оформления электронных счетов-фактур начнется в Чирчике (Ташкентская область), Навоийской и Сырдарьинской областях с 15 октября, следует из постановления правительства Узбекистана "О мерах по расширению применения в налоговом администрировании информационно-коммуникационных технологий".

Все хозяйствующие субъекты регионов, где проводится эксперимент, обязаны оформлять электронные счета-фактуры, совмещающие функции товарно-транспортных накладных и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей. При этом допускается параллельное оформление бумажных экземпляров документов.

Услуги по обеспечению электронного документооборота и хранения электронных счетов-фактур будут предоставлять организации, получившие экспертное заключение Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

По результатам эксперимента до 1 февраля 2019 года будет сформировано предложение о внедрении механизма оформления электронных счетов-фактур по всей стране.