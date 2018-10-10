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В трех регионах внедрят электронные счета-фактуры

CC0 / Pixabay
Общество
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По результатам эксперимента до 1 февраля 2019 года будет сформировано предложение о внедрении механизма оформления электронных счетов-фактур по всей стране.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Эксперимент по внедрению в обязательном порядке оформления электронных счетов-фактур начнется в Чирчике (Ташкентская область), Навоийской и Сырдарьинской областях с 15 октября, следует из постановления правительства Узбекистана "О мерах по расширению применения в налоговом администрировании информационно-коммуникационных технологий".

Все хозяйствующие субъекты регионов, где проводится эксперимент, обязаны оформлять электронные счета-фактуры, совмещающие функции товарно-транспортных накладных и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей. При этом допускается параллельное оформление бумажных экземпляров документов.

Услуги по обеспечению электронного документооборота и хранения электронных счетов-фактур будут предоставлять организации, получившие экспертное заключение Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.

По результатам эксперимента до 1 февраля 2019 года будет сформировано предложение о внедрении механизма оформления электронных счетов-фактур по всей стране.

 

 

 

 

 




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