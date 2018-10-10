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Фасад здания Тверского суда Москвы

Сын Ислама Каримова подал иск к "Узбекским авиалиниям"

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Тверской суд Москвы назначил слушания по иску Петра Каримова к "Узбекским авиалиниям" на 24 октября.

ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik, Мария Шелудякова. Петр Каримов, сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова от первого брака, обратился в Тверской суд Москвы с просьбой о взыскании с "Узбекских авиалиний" положенных ему денежных средств. Как сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, судебное заседание назначено на 24 октября.

Сын бывшего главы республики, по информации СМИ, ранее занимал высокую должность в национальной компании. По словам Каримова, "Узбекские авиалинии" не выплатили ему положенную зарплату. Однако в UzAirways заявили, что не в курсе данной ситуации.

По некоторым данным, Петр Каримов работал в банке "Азия-Инвест".

Иск подан с формулировкой "Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)".

Петр Каримов родился в 1969 году в браке Ислама Каримова и Натальи Кучми. По сведениям СМИ, Петр Каримов проживает сейчас в Московской области.

Теги:
Ислам Каримов, Москва, Узбекские авиалинии, Узбекистон хаво йуллари



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