ООН: за 20 лет от стихийных бедствий погибли свыше миллиона человек

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. За последние 20 лет стихийные бедствия в мире привели к гибели 1,3 миллиона человек и финансовым потерям на сумму свыше 2,9 триллиона долларов, сообщает РИА Новости.
Об этом говорится в докладе Управления Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности стихийных бедствий.
С 1998 по 2017 год финансовые потери мировых рынков из-за различных катаклизмов увеличились на 251%, пострадавшие государства лишились двух триллионов 908 миллиардов долларов.
При этом больше всего из-за природных катастроф потеряли США – 944,8 миллиарда, затем идут Китай – 492,2 миллиарда, Япония – 376,3 миллиарда и Индия – 79,5 миллиарда.
Всего за 20 лет мир потрясли более семи тысяч стихийных бедствий, подавляющее число из них связаны с погодой.
В августе в Бухаре прошел семинар по вопросам сохранения культурного наследия и устойчивого туризма в Узбекистане.
По оценкам экспертов Всемирного банка, ежегодный ущерб от землетрясений, наносимый экономике Узбекистана, составляет более двух миллиардов долларов.