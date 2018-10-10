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ООН: за 20 лет от стихийных бедствий погибли свыше миллиона человек

© REUTERS /
Общество
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Кроме того, различные катаклизмы привели к потере 2,9 триллиона долларов, с 1998 года финансовый ущерб вырос на 251%.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. За последние 20 лет стихийные бедствия в мире привели к гибели 1,3 миллиона человек и финансовым потерям на сумму свыше 2,9 триллиона долларов, сообщает РИА Новости.

Об этом говорится в докладе Управления Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности стихийных бедствий.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш
JEWEL SAMAD / AFP
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С 1998 по 2017 год финансовые потери мировых рынков из-за различных катаклизмов увеличились на 251%, пострадавшие государства лишились двух триллионов 908 миллиардов долларов.

При этом больше всего из-за природных катастроф потеряли США – 944,8 миллиарда, затем идут Китай – 492,2 миллиарда, Япония – 376,3 миллиарда и Индия – 79,5 миллиарда.

Всего за 20 лет мир потрясли более семи тысяч стихийных бедствий, подавляющее число из них связаны с погодой.

В августе в Бухаре прошел семинар по вопросам сохранения культурного наследия и устойчивого туризма в Узбекистане. 

По оценкам экспертов Всемирного банка, ежегодный ущерб от землетрясений, наносимый экономике Узбекистана, составляет более двух миллиардов долларов.

Теги:
Экономика, Бедствия и чрезвычайные происшествия, ООН



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