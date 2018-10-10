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Хвост самолета узбекских авиалиний

"Узбекские авиалинии" ответили на иск сына Ислама Каримова

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Сын Ислама Каримова от первого брака Петр тринадцать лет проработал в московском филиале "Узбекских авиалиний". После увольнения он обвинил авиакомпанию в невыплате зарплаты.

ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik, Мария Шелудякова. "Узбекские авиалинии" 10 октября направили Петру Каримову, сыну первого президента Узбекистана Ислама Каримова, извещение о том, что он как бывший сотрудник компании уже получил свой полный расчет, сообщила Sputnik пресс-секретарь авиакомпании Зумрат Шаджалилова.

Сын покойного президента Узбекистана Ислама Каримова от первого брака обратился в Тверской суд Москвы с иском к национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии". Иск подан с формулировкой "Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)". Судебное заседание назначено на 24 октября.

Петр Каримов работал в "Узбекских авиалиниях" на посту помощника генерального представителя компании в московском филиале с 2004 года по апрель 2017 года.

"Каримов уволился по собственному желанию на основании заявления в соответствии с трудовым кодексом. Мы подняли приказы и нашли подтверждение, что зарплата была полностью выплачена",  – отметила Шаджалилова, подчеркнув, что представители истца не связывались с авиакомпанией после увольнения.

Петр Каримов родился в 1969 году в браке Ислама Каримова и Натальи Кучми. По информации СМИ, в настоящее время он проживает в Московской области.

Теги:
суд, Ислам Каримов, Узбекистон хаво йуллари



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