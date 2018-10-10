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В Узбекистане в несколько раз подешевела междугородняя связь

© Sputnik / Первенцев
Общество
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"Узбектелеком" ввел единый тариф, действующий на всей территории республики вместо дифференцированной оплаты, зависевшей от расстояния.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. "Узбектелеком" запускает новую систему тарификации междугородних разговоров, сообщает пресс-служба компании.

Абонентам местной связи будет доступен единый фиксированный тариф на междугородние звонки.

Если ранее стоимость междугородних звонков варьировалась от 40 до 90 сумов за минуту в зависимости от расстояния между городами, то теперь установлена единая ставка по всей стране в размере 12 сумов за минуту, уточнили в компании.

Телефонные номера в Узбекистане
© Sputnik /
Узбекистан на проводе: как изменятся номера
Акционерная компания "Узбектелеком" — крупнейший оператор телекоммуникаций Узбекистана, охватывающий своей сетью всю территорию республики. В структуре компании более 2 тысяч автоматизированных телефонных станций с общей емкостью свыше 2 миллионов абонентов.

С октября этого года Ташкент и Ташкентская область перешли на девятизначные телефонные номера, причем, как стационарная связь. так и сотовая. Остальные регионы страны перейдут на новую нумерацию позднее.

Теги:
связь, Узбектелеком, Узбекистан



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