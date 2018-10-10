В Узбекистане в несколько раз подешевела междугородняя связь

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. "Узбектелеком" запускает новую систему тарификации междугородних разговоров, сообщает пресс-служба компании.

Абонентам местной связи будет доступен единый фиксированный тариф на междугородние звонки.

Если ранее стоимость междугородних звонков варьировалась от 40 до 90 сумов за минуту в зависимости от расстояния между городами, то теперь установлена единая ставка по всей стране в размере 12 сумов за минуту, уточнили в компании.

Акционерная компания "Узбектелеком" — крупнейший оператор телекоммуникаций Узбекистана, охватывающий своей сетью всю территорию республики. В структуре компании более 2 тысяч автоматизированных телефонных станций с общей емкостью свыше 2 миллионов абонентов.

С октября этого года Ташкент и Ташкентская область перешли на девятизначные телефонные номера, причем, как стационарная связь. так и сотовая. Остальные регионы страны перейдут на новую нумерацию позднее.