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РабоПациент во время медосмотра у отоларинголога

Учителя и воспитатели смогут бесплатно проходить медосмотр

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Сегодня, несмотря на то, что работодатель обязан компенсировать учителям и воспитателям прохождение медосмотра, педагоги проходят медицинское обследование за свой счет.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В Узбекистане разработан законопроект по проведению бесплатных медосмотров педагогов и граждан, нуждающихся в социальной защите. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.

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© Министерство образования Узбекистана
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Ведомство намерено внести дополнения в первую часть статьи 214 Трудового кодекса страны.

По данным Минюста, несмотря на то, что работодатель обязан компенсировать определенной категории сотрудников прохождение медосмотра, персонал школ и детсадов проходит медицинское обследование за свой счет.

В новом проекте предусмотрен порядок проведения медосмотров граждан, нуждающихся в социальной защите, педагогов и других сотрудников, которые непосредственно задействованы в образовательном и воспитательном процессах в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях, за счет бюджетных средств работодателя. 

Теги:
Среднее образование, медосмотр, Министерство юстиции Узбекистана, Россия, воспитательница, Узбекистан, учителя



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