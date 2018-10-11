Учителя и воспитатели смогут бесплатно проходить медосмотр

Сегодня, несмотря на то, что работодатель обязан компенсировать учителям и воспитателям прохождение медосмотра, педагоги проходят медицинское обследование за свой счет.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В Узбекистане разработан законопроект по проведению бесплатных медосмотров педагогов и граждан, нуждающихся в социальной защите. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.

Ведомство намерено внести дополнения в первую часть статьи 214 Трудового кодекса страны.

По данным Минюста, несмотря на то, что работодатель обязан компенсировать определенной категории сотрудников прохождение медосмотра, персонал школ и детсадов проходит медицинское обследование за свой счет.

В новом проекте предусмотрен порядок проведения медосмотров граждан, нуждающихся в социальной защите, педагогов и других сотрудников, которые непосредственно задействованы в образовательном и воспитательном процессах в общеобразовательных школах и дошкольных образовательных учреждениях, за счет бюджетных средств работодателя.