В международном университете Akfa в Ташкенте будут готовить будущих врачей

Обучение станут проводить на платно-контрактной основе по очной форме.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Международный университет Akfa хотят открыть в Ташкенте с 2019-2020 учебного года. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.

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Создать образовательное учреждение предложили Министерство здравоохранения, Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и многопрофильный медицинский центр в Средней Азии Akfa Medline.

В новом вузе будут готовить специалистов в сфере фундаментальных, медицинских, точных и гуманитарных наук.

Также в университете будут повышать квалификацию сотрудники медицинской сферы.

Обучение станут проводить на платно-контрактной основе по очной форме обучения.

Лекции и практические занятия будут проходить по программам бакалавриата и магистратуры на английском языке.