Трое участников Азиады получили погоны лейтенантов из рук министра обороны

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Глава Министерства обороны Узбекистана Абдусалом Азизов вручил победителям и призерам XVIII летних Азиатских играх в Индонезии лейтенантские погоны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Воинские удостоверения получили тяжелоатлет Руслан Нуриддинов, гребец-каноист Вадим Меньков и легкоатлетка Надие Дусанова.

Министерство обороны РУз Министр обороны РУз Абдусалом Азизов наградил победителей летних Олимпийских игр

Напомним, в XVIII летних Азиатских играх в составе сборной Узбекистана участвовали 50 членов спортивного клуба Минобороны. Они завоевали 10 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей.