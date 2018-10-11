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Ислам Каримов

Каким был первый мобильный телефон Ислама Каримова

Фонд Ислама Каримова
Общество
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Судя по фото, это первая модель Mobira Cityman 900, выпущенная компанией Nokia в 1987 году.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В Музее истории связи в Ташкенте показали первый мобильный телефон первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

Именно по этому аппарату Каримов 26 августа 1992 года совершил первый разговор по мобильной связи в Узбекистане.

Nokia Mobira Cityman 1987
© Nokia
Nokia Mobira Cityman 1987

Аппарат, выставленный в музее, - это первая легендарная модель Mobira Cityman 900, выпущенная компанией Nokia в 1987 году. Телефон стал особенно знаменитым, когда по всему миру разошлась фотография Горбачева, звонившего из Хельсинки в Москву 9 апреля 1987 года с помощью этого аппарата.

Nokia Mobira Cityman 900 был настоящей революцией в мобильной связи для своего времени. Его вес составлял всего 760 граммов, когда другие аппараты весили по 5 кг. Он работал в стандарте мобильной связи NMT900, и по нему впервые можно было передавать смс-сообщения.

Аппарат впервые приобрел именно тот форм-фактор в виде моноблока, который затем стал стандартом для всей отрасли. До этого мобильные телефоны были в виде чемоданчика с отдельной трубкой. Стоимость Cityman начиналась от 5 тысяч долларов.




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