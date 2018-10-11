В Узбекистане используют данные правозащитников о принуждении к сбору хлопка

Регулярно поступают сообщения о привлечении к труду работников социальной сферы – в первую очередь врачей и учителей.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. В Узбекистане начнут использовать данные правозащитников и средств массовой информации о принуждении к сбору хлопка, сообщает РИА Новости.

Об этом договорилось Министерство занятости и трудовых отношений с Международной организацией труда. Такой формат сотрудничества будут использовать впервые.

STR / AFP США признали, что детей уже не привлекают на сбор хлопка в Узбекистане

Сейчас специалисты занимаются обработкой поступивших от правозащитников сигналов, по каждому случаю назначили ответственных лиц.

В конце августа успехи Узбекистана в борьбе с принудительным трудом и особенно в привлечении к сбору хлопка детей признали США. Министерство труда страны констатирует полное прекращение таких нарушений.

Однако с начала сентября от взрослого населения республики поступило 819 обращений, по 77 случаям должностные лица привлечены к ответственности.