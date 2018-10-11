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Мусор.

Штраф за выброшенный из окна транспорта мусор увеличен

© Flickr/ Leon G
Общество
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С 11 января 2019 года штраф за мусор и другие предметы, выброшенные из вагонов поездов, автомобилей и городского пассажирского транспорта, вырастет вдвое.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Штраф за выбрасывание мусора или других предметов из транспортных средств увеличится в несколько раз, следует из подписанного президентом Шавкатом Мирзиёевым закона.

С 11 января 2019 года за мусор и другие предметы, выброшенные из вагонов поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта, будет налагаться штраф от одной пятой части минимального размера заработной платы до полной МРЗП, то есть от 36 800 сумов до 184 тысяч сумов.

Сейчас штраф за подобное правонарушение составляет от 18 400 сумов до 92 000 сумов.

Закон также устанавливает ответственность за выбрасывание твердых бытовых и строительных отходов в неустановленных местах. Увеличены штрафы за нарушение правил охраны водных ресурсов, водопользования и водопотребления, благоустройства населенных пунктов, пользования канализационными сетями.




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