Число голодающих в мире за 2 года выросло на 44 миллиона

От недоедания и голода в разных странах на сегодня страдают 124 миллиона человек, показатель достиг максимума за долгое время.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. От голода и недоедания во всем мире страдают более 120 миллионов человек, сообщает РИА Новости.

При этом 2 года назад этот показатель составлял всего 80 миллионов, а количество вынужденных переселенцев, которые столкнулись с проблемой, на сегодня возросло до примерно 70 миллионов человек.

Самую большую опасность эта проблема составляет в странах Африки – Чаде, Гаити, Мадагаскаре, Сьерра-Леоне, Йемене и Замбии.

В Узбекистане, по данным за апрель 2018 года, недоедают почти два миллиона человек, а дефицит витамина A испытывают 53% детей и 38,4% взрослых. Всего дефицит питания испытывают 6,3% узбекистанцев.

В свою очередь в Таджикистане недоедают 30,1% населения, в Кыргызстане – 6,4%, в Туркменистане – 5,5%.

Однако благодаря продовольственным программам большинство стран Центральной Азии добились значительного прогресса в сокращении доли страдающих от голода.