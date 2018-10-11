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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11 октября принял Верховного имама Египта, руководителя комплекса Аль-Азхар шейха Ахмада Мухаммада Тайиба

В Международной исламской академии появится кафедра университета Аль-Азхар

Общество
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К преподаванию привлекут известных египетских ученых, заявил верховный имам Египта шейх Ахмад Мухаммад Тайиб на встрече с Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Верховный имам Египта шейх Ахмад Мухаммад Тайиб на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым поддержал предложение о создании кафедры университета Аль-Азхар в Международной исламской академии Узбекистана, сообщает пресс-служба главы республики.

Аль-Азхар - крупный официальный религиозный комплекс, который включает в себя академию исламских исследований, университет, институты, соборную мечеть, несколько научных центров.

Отмечается, что Ахмад Тайиб поддержал проводимую в Узбекистане политике изучения и пропаганды истинной сути религии ислам, широкого исследования религиозно-духовного наследия, а также инициативам, выдвинутым президентом нашей страны в ООН.

Он поблагодарил за присужденное ему звание первого почетного профессора Международной исламской академии Узбекистана, подчеркнув, что это является для него большой честью и ответственностью.

"Верховный имам Египта поддержал предложения о создании кафедры университета Аль-Азхар в Международной исламской академии Узбекистана, привлечении известных египетских ученых к преподаванию, организации льготного обучения студентов и молодых ученых нашей страны в магистратуре Аль-Азхара, создании совместной Коллегии по изданию фетв с участием религиозных деятелей двух стран, а также проведении совместных научных конференций и других мероприятий", - говорится в сообщении.

Ахмад Тайиб также заверил, что Египет заинтересован в последовательном развитии и выведении на новый уровень отношений с Узбекистаном не только в образовательной и гуманитарной сферах, но и по всем другим направлениям.




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