01:15 12 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева

Устроившие драки в Москве Мамаев и Кокорин арестованы на два месяца

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0

Футболистов обвиняют в избиении водителя одной из телеведущих Первого канала, а также двух чиновников. По статье "хулиганство" им может грозить до 5 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Футболист "Зенита" Александр Кокорин и игрок "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по подозрению в хулиганстве. Такое решение вынес в четверг вечером Тверской суд Москвы, передает РИА Новости.

По этому же обвинению арестован и младший брат Кокорина Кирилл.

Суд постановил избрать Павлу Мамаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 8 декабря. Помимо хулиганства игроку "Краснодара" инкриминируется нарушение закона по статье "побои". На такой же срок взят под стражу зенитовец Александр Кокорин. Кроме того, в числе подозреваемых и его младший брат Кирилл.

Видео допроса Мамаева и Кокорина
МВД РФ
Как вели себя Кокорин и Мамаев на допросе по делу о хулиганстве
Троих молодых людей подозревают в избиении водителя ведщей первого канала, а также в нанесении тяжких телесных повреждений главе департамента Минпромторга Денису Паку и руководителю НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергею Гайсину. Оба эпизода произошли в понедельник, 8 октября.

Подозреваемые после ультиматума правоохранительных органов явились в ГУМВД лишь в среду вечером, после чего были сразу задержаны. По уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой лиц, всем им грозит до семи лет колонии.

Теги:
Хулиганство, суд



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дым из двуствольного охотничьего ружья
    Страх потеряли

    Жители Масаллинского района Азербайджана, незаконно охотившиеся в заповеднике, отказались подчиниться полицейским и угрожали им оружием.

  • Корпоративный фильм Гонка континентов завоевал две награды фестиваля The Cannes Corporate Media & TV Awards
    БелАЗ в Каннах

    Корпоративный фильм БелАЗа "Гонка континентов" признан лучшим на международном фестивале The Cannes Corporate Media & TV Awards.

  • Фонтан на Сухумской горе
    Сухумский фонтан

    Фонтан на Сухумской горе вновь открыли после реставрации – он не работал четверть века из-за отсутствия водоснабжения.

  • Медаль Героя Советского Союза
    Память о герое

    В Молдове восстановили надгробный памятник на могиле Героя Советского Союза, гвардии капитана Михаила Плугарева.

  • Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств
    Взаимное уважение

    Президент России Владимир Путин, принимая верительную грамоту нового посла Эстонии, назвал условие сотрудничества между двумя странами.

  • Пресс-конференция на тему биолаборатории в Грузии
    Биологическая опасность

    Деятельность биологической лаборатории в Грузии представляет угрозу жизни и здоровью народа Южной Осетии, заявили в Минобороны республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
Обратно к истокам: впервые за 50 лет на Ставрополье собирают хлопок
В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у посла Узбекистана в РФ Ботиржона Асадова
Путин принял верительные грамоты у нового посла Узбекистана в России
Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054