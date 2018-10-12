Устроившие драки в Москве Мамаев и Кокорин арестованы на два месяца

Футболистов обвиняют в избиении водителя одной из телеведущих Первого канала, а также двух чиновников. По статье "хулиганство" им может грозить до 5 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Футболист "Зенита" Александр Кокорин и игрок "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря по подозрению в хулиганстве. Такое решение вынес в четверг вечером Тверской суд Москвы, передает РИА Новости.

По этому же обвинению арестован и младший брат Кокорина Кирилл.

Суд постановил избрать Павлу Мамаеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, то есть до 8 декабря. Помимо хулиганства игроку "Краснодара" инкриминируется нарушение закона по статье "побои". На такой же срок взят под стражу зенитовец Александр Кокорин. Кроме того, в числе подозреваемых и его младший брат Кирилл.

МВД РФ Как вели себя Кокорин и Мамаев на допросе по делу о хулиганстве

Троих молодых людей подозревают в избиении водителя ведщей первого канала, а также в нанесении тяжких телесных повреждений главе департамента Минпромторга Денису Паку и руководителю НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергею Гайсину. Оба эпизода произошли в понедельник, 8 октября.

Подозреваемые после ультиматума правоохранительных органов явились в ГУМВД лишь в среду вечером, после чего были сразу задержаны. По уголовному делу о хулиганстве, совершенном группой лиц, всем им грозит до семи лет колонии.