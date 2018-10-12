СМИ: в доме Каримовой обнаружили драгоценности на 38 миллионов франков

В здании в Женеве правоохранители при обыске нашли часы и ювелирные украшения, в том числе колье с рубинами и кольцо с большим красным бриллиантом,

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В доме дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве швейцарские правоохранительные органы обнаружили драгоценности на 38 миллионов франков, сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Речь идет о часах и ювелирных украшениях, журналисты и полицейские подозревают незаконное происхождение этих вещей, среди которых во время обыска также нашли колье с рубинами и кольцо с большим красным бриллиантом.

© Flickr / Elliott Brown Великобритания хочет конфисковать незаконные активы Гульнары Каримовой

В 2008 году Гульнара Каримова получила пост постоянного представителя Узбекистана при ООН и других международных организациях в столице Швейцарии Женеве, однако в 2013 году ее лишили дипломатического иммунитета, прокуратуры страны открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег и заморозила 800 миллионов франков на ее счетах.

В августе 2015-го Каримову приговорили в Узбекистане к пяти годам ограничения свободы за коррупцию.

В начале октября о намерениях конфисковать незаконные активы Гульнары Каримовой сообщило правительство Великобритании.