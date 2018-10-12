Мирзиёев поручил собрать урожай хлопка до наступления ненастья

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Букинский район Ташкентской области и побывал на хлопковом поле фермерского хозяйства "Валихон ота", где ознакомился с процессом уборки урожая, сообщает пресс-служба.

Президент побеседовал с фермерами области и ответственными лицами сельскохозяйственной сферы.

Напомним, на видеоселекторных совещаниях в июле этого года Мирзиёев определил актуальные задачи по активизации работ по выращиванию хлопчатника, накоплению урожая. В Ташкентской области хлопок выращен на 76 тысячах гектарах площадей области, в том числе почти на 13 тысячах гектарах Букинского района.

В этом году наблюдалась неблагоприятная для хлопководства погода. Ощущалась нехватка воды, выросло количество насекомых-вредителей. Хлопчатник отстал в развитии.

Мирзиёев отметил, что в сельском хозяйстве, как и в других отраслях, приоритетны интересы народа, поэтому необходимо возделывать те культуры, которые приносят больше дохода.

"Чтобы была заинтересованность, необходимо не только покрывать затраты, но и выходить на прибыль. Чтобы завтрашний день стал лучше чем сегодня, каждый должен опираться на собственные силы. В нынешнее время выигрывает тот, кто ищет, стремится, работает", - сказал глава республики.

Отмечается, что в этом году размер платы за сбор урожая хлопка была увеличена вдвое. В частности, в Ташкентской области за один килограмм собранного хлопка выплачивается более трех тысяч сумов.

Глава государства подчеркнул, что настало время фермерам увидеть плоды своего труда, для этого необходимо организованно провести уборочный сезон и собрать урожай до наступления ненастных дней.