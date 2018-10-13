На всякий пожарный: в Ташкенте снимают с рейсов все Mercedes Benz Low Flor

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В столице решено снять с маршрутов все автобусы Mercedes Benz Low Flor 2008 года выпуска. Такое решение руководство "Тошшахартрансхизмат" приняло в связи с участившимся случаями возгорания этих моделей подвижного состава, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление Общественного совета при хокимияте столицы.
За последнюю неделю сгорели сразу два автобуса этой марки, к счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
"В связи с данными событиями принято решение с 13 октября 2018 года остановить весь подвижной состав марки Mercedes Benz Low Flor 2008 года выпуска с целью недопущения рецидива и обеспечения безопасности пассажирских перевозок", – сообщили в Совете.
На время расследования всех причин регулярных поломок этой модели на маршруты будут выходить другие автобусы. Их, кстати, по заявлениям столичного автоперевозчика. также тщательно проверят.
Ранее сообщалось, что Ташкент намерен в ближайшее время существенно обновить свой автобусный парк. Для этого уже до конца этого года будет закуплено 80 новых автобусов MAN, работающих на газовом топливе. В 2019 году на столичных улицах должно появиться еще 190 таких машин. Кроме того, в городе в качестве эксперимента курсируют автобусы МАЗ белорусского производства, кроме того ведутся переговоры о внедрении в Ташкенте электробусов.