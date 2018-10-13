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Сгоревший автобус Mercedes-Benz Low Floor

На всякий пожарный: в Ташкенте снимают с рейсов все Mercedes Benz Low Flor

© ГУВД г.Ташкента
Общество
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В столице Узбекистана вновь участились случаи возгорания автобусов. Для недопущения подобных ситуаций власти решили приостановить эксплуатацию опасных моделей.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В столице решено снять с маршрутов все автобусы Mercedes Benz Low Flor 2008 года выпуска. Такое решение руководство "Тошшахартрансхизмат" приняло в связи с участившимся случаями возгорания этих моделей подвижного состава, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заявление Общественного совета при хокимияте столицы.

За последнюю неделю сгорели сразу два автобуса этой марки, к счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

"В связи с данными событиями принято решение с 13 октября 2018 года остановить весь подвижной состав марки Mercedes Benz Low Flor 2008 года выпуска с целью недопущения рецидива и обеспечения безопасности пассажирских перевозок", – сообщили в Совете.

Константин Крохмаль
© Foto : Из личного архива Константина Крохмаля
Крохмаль о том, почему так часто горят автобусы в Ташкенте
Очередное ЧП с городским автобусом произошло в пятницу днем. Mercedes следовал по маршруту № 95 "Юнусабад 15 квартал – рынок "Кадышева". В результате пожара в моторном отсеке машина серьезно повреждена. Аналогичный случай произошел с автобусом маршрута № 87 в минувший вторник. Еще один пожар был зафиксирован в конце сентября.

На время расследования всех причин регулярных поломок этой модели на маршруты будут выходить другие автобусы. Их, кстати, по заявлениям столичного автоперевозчика. также тщательно проверят.

Ранее сообщалось, что Ташкент намерен в ближайшее время существенно обновить свой автобусный парк. Для этого уже до конца этого года будет закуплено 80 новых автобусов MAN, работающих на газовом топливе. В 2019 году на столичных улицах должно появиться еще 190 таких машин. Кроме того, в городе в качестве эксперимента курсируют автобусы МАЗ белорусского производства, кроме того ведутся переговоры о внедрении в Ташкенте электробусов.

Теги:
Общественный транспорт, пожар, автобусы, Тошшахартрансхизмат



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