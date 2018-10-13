Президент распорядился взять народную медицину под контроль

В республике будут лицензировать деятельность по оказанию услуг методами народной медицины.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Народная медицина в Узбекистане признается дополнительным методом оказания медицинской помощи населению. Это предусматривает Постановление президента от 12 октября 2018 года "О мерах по упорядочению сферы народной медицины в Республике Узбекистан".

В соответствии с документом лица, оказывающие медицинские услуги с использованием методов народной медицины, несут ответственность за последствия своей деятельности в объеме, предусмотренном для медицинских работников в соответствии с законодательством.

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Требования, предъявляемые к оказанию медицинской помощи, также распространяются на лиц, занимающихся предоставлением медицинских услуг с использованием методов народной медицины.

"Министерство здравоохранения республики назначено уполномоченным органом, определяющим требования к занятию медицинской деятельностью с использованием методов народной медицины, а также порядок и объемы предоставления медицинской помощи с использованием методов народной медицины", - говорится в сообщении.

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В документе объясняется, что анализ состояния дел в данной сфере показал отсутствие должного уровня контроля за оказанием услуг народной медицины. Например, отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая порядок оказания услуг народной медицины, не определены права и обязанности народных целителей, не осуществляется государственный контроль за качеством и безопасностью услуг, предлагаемых лицами, занимающимися таким лечением.

Кроме того, не закреплена ответственность лиц, оказывающих услуги по предоставлению медицинской помощи методами народной медицины, за причинение вреда здоровью пациентов.

В связи с этим в рамках в учебной программы бакалавриата по направлениям "Лечебное дело", "Педиатрическое дело", "Медико-педагогическое дело" медицинских высших образовательных учреждений республики введут специальный образовательный цикл по народной медицине.

Также при Ташкентском институте усовершенствования врачей будет создана кафедра народной медицины и организован курс по повышению квалификации по направлению "Народная медицина".

При Министерстве здравоохранения будет создана Специальная комиссия по лицензированию медицинской деятельности с использованием методов народной медицины. Она должна быть сформирована до конца следующей недели.