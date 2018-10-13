17:53 13 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Пилот-инструктор летного отряда Boeing 787 Алексей Маркин

В Узбекистане ужесточают требования к летным врачам и медкомиссиям

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
117 0 0

О любом ложном заявлении пилота медработник теперь должен сообщить в Госавианадзор, а за нарушение правил к врачам будут применять дисциплинарные взыскания.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В Узбекистане усиливают требования к летным врачам и меняют условия прохождения авиационной медкомиссии.

Приказы начальника государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов опубликованы на портале Обсуждения проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан.

Стюардессы встречают пассажиров в новом терминале аэропорта Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Стройная, как ТУ, без коронок и тату: Uzbekistan Airways набирает стюардесс

"О любом ложном заявлении, сделанном врачу-эксперту ВЛЭК (ЦВЛЭК) кандидатом на получение "Медицинского заключения", сообщается в Госавианадзор, далее к кандидату применяются меры дисциплинарного взыскания в установленном законодательством порядке", - говорится в тексте, который вносит изменения в пункт 10 Положения о медицинском освидетельствовании.

Кроме того, теперь за нарушения или невыполнение обязанностей к авиационным врачам будут применять дисциплинарные взыскания в соответствии с законами республики.

В сентябре Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила кастинг на подбор бортпроводниц.  Потенциальные кандидатки должны быть ростом от 162 до 175 сантиметров, обладать пропорциональной фигурой и привлекательной внешностью, не иметь явных физических недостатков.

Теги:
закон, Медицина, авиация



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фармацевтический завод
    Наказанная доверчивость

    В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Служащая орнитологической службы аэропорта Домодедово с ястребом.
Крылатая стража: как работает орнитологическая служба аэропорта Домодедово
Шарик отдыхает, этому псу позавидует бобр-профессионал
Пес-водолаз: золотистый ретривер погружается как опытный спортсмен
Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054