В Узбекистане ужесточают требования к летным врачам и медкомиссиям

О любом ложном заявлении пилота медработник теперь должен сообщить в Госавианадзор, а за нарушение правил к врачам будут применять дисциплинарные взыскания.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В Узбекистане усиливают требования к летным врачам и меняют условия прохождения авиационной медкомиссии.

Приказы начальника государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов опубликованы на портале Обсуждения проектов нормативно-правовых документов Республики Узбекистан.

"О любом ложном заявлении, сделанном врачу-эксперту ВЛЭК (ЦВЛЭК) кандидатом на получение "Медицинского заключения", сообщается в Госавианадзор, далее к кандидату применяются меры дисциплинарного взыскания в установленном законодательством порядке", - говорится в тексте, который вносит изменения в пункт 10 Положения о медицинском освидетельствовании.

Кроме того, теперь за нарушения или невыполнение обязанностей к авиационным врачам будут применять дисциплинарные взыскания в соответствии с законами республики.

В сентябре Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" объявила кастинг на подбор бортпроводниц. Потенциальные кандидатки должны быть ростом от 162 до 175 сантиметров, обладать пропорциональной фигурой и привлекательной внешностью, не иметь явных физических недостатков.