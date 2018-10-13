Кадыров предложил помощь и трудоустройство Кокорину и Мамаеву

Глава Чечни пообещал помочь футболистам исправить "ошибки прошлого" и трудоустроить при любом исходе ситуации.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с предложением помощи к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает Р-Спорт.

По его словам, он посоветовался с руководством грозненского футбольного клуба "Ахмат" - спортсменов готовы взять туда.

© Sputnik / Илья Питалев Хуже красной карточки: Мамаев и Кокорин арестованы до 8 декабря

Кадыров готов оказывать им помощь при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев снова окажутся на свободе.

Кроме того, политик предложил дать футболистам возможность исправить ситуацию и не повторять "ошибки прошлого".

В понедельник нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" устроили на улице пьяную драку, они напали на водителя одной из ведущих "Первого канала", а затем в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Через два дня они явились в ГУ МВД и были задержаны, им грозит до 7 лет лишения свободы.