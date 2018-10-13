16:11 13 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Кадыров предложил помощь и трудоустройство Кокорину и Мамаеву

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
31 0 0

Глава Чечни пообещал помочь футболистам исправить "ошибки прошлого" и трудоустроить при любом исходе ситуации.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился с предложением помощи к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает Р-Спорт.

По его словам, он посоветовался с руководством грозненского футбольного клуба "Ахмат" - спортсменов готовы взять туда.

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Кокорина и П. Мамаева
© Sputnik / Илья Питалев
Хуже красной карточки: Мамаев и Кокорин арестованы до 8 декабря

Кадыров готов оказывать им помощь при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев снова окажутся на свободе.

Кроме того, политик предложил дать футболистам возможность исправить ситуацию и не повторять "ошибки прошлого".

В понедельник нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" устроили на улице пьяную драку, они напали на водителя одной из ведущих "Первого канала", а затем в кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Через два дня они явились в ГУ МВД и были задержаны, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Теги:
Россия, Футбол, Рамзан Кадыров



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фармацевтический завод
    Наказанная доверчивость

    В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Служащая орнитологической службы аэропорта Домодедово с ястребом.
Крылатая стража: как работает орнитологическая служба аэропорта Домодедово
Попугай в клетке
С чувством, с толком: попугай блестяще читает детские стихи
Alliance Francaise: узбекско-французское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054