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Ташкент накроет первый снег – Узгидромет сообщил, когда именно

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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На следующей неделе в Узбекистане ожидается существенное понижение температуры и осадки в виде дождя, переходящего в снег.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. По прогнозу синоптиков, на следующей неделе в Ташкент и другие регионы республики придет резкое похолодание.

Так, ожидается, что 15-17 октября по территории Узбекистана временами пройдут дожди, 16 октября местами возможны сильные.

16-17 октября местами возможен переход дождя в снег.

Первый снег
© Sputnik / Евгения Новоженина
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15-16 октября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

16-17 октября температура воздуха понизится ночью до 0-2 гадусов тепла, местами возможны заморозки до 2 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться на отметке от 5 до 8 градусов тепла.

Напомним, ранее на этой неделе в некоторых районах Узбекистана уже выпал снег. Первое дыхание приближающейся зимы почувствовали на перевале Тахта-корачи, который находится между Самаркандской и Кашкадарьинской областями, а также в Джизаке.

Отметим, накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения хлопкового поля в Букинском районе Ташкентской области распорядился собрать урожай до наступления ненастья.

Глава государства подчеркнул, что настало время фермерам увидеть плоды своего труда, а для этого необходимо организованно провести уборочный сезон и собрать урожай до наступления ненастных дней.




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