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Батарея в подъезде жилого дома. Архивное фото

Когда в Ташкенте включат отопление

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Отопительный сезон в детских садах, образовательных и лечебных учреждениях столицы начнется 16 октября.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Отопительный сезон в Ташкенте начнется 16 октября, соответствующее решение хокима города Джахонгира Артыкходжаева опубликовано на сайте администрации.

"Согласно решению, 16 октября отопление будет включено в детсадах, образовательных и лечебных учреждениях, с 19 октября 2018 года – в жилых домах столицы", - говорится в тексте.

Отвечать за качество отопительного сезона будут службы хокимията в каждом районе и товарищества частных собственников жилья.

В прошлом году отопительный сезон стартовал 10-16 ноября.

В апреле стало известно о росте цен на горячую воду и отопление. Тариф на центральное отопление увеличился с 1323,86 до 1464,53 сума за квадратный метр.

Теги:
отопление, Хокимият, Ташкент



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