В Шайхантахурском районе Ташкента открыли после ремонта детский сад №112

В помещениях поставили новую мебель, на кухне появилось современное оборудование и инвентарь, посуда и другая утварь.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В детском саду №112 Шайхантахурского района Ташкента завершился капитальный ремонт, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

На территории появились новые игровые и спортивные площадки, в помещениях – новая мебель, а на кухне – современное оборудование и инвентарь, посуда и другая утварь.

© ГУВД Ташкента В Ташкенте после ремонта открыли детский сад

"У нас появилась возможность и, главное, стимул работать, прикладывать все силы для гармоничного и всестороннего развития личности ребенка", - сказали на торжественном открытии воспитатели.

В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании системы управления дошкольным образованием. С января 2019 года обязательным условием для выдачи лицензии на работу детского сада станет внесение достоверной информации о воспитанниках и педагогах в специальную систему управления.