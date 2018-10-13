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Детский сад после ремонта открылся в Ташкенте

В Шайхантахурском районе Ташкента открыли после ремонта детский сад №112

© ГУВД Ташкента
Общество
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В помещениях поставили новую мебель, на кухне появилось современное оборудование и инвентарь, посуда и другая утварь.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В детском саду №112 Шайхантахурского района Ташкента завершился капитальный ремонт, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

На территории появились новые игровые и спортивные площадки, в помещениях – новая мебель, а на кухне – современное оборудование и инвентарь, посуда и другая утварь.

В Ташкенте после ремонта открыли детский сад
© ГУВД Ташкента
В Ташкенте после ремонта открыли детский сад

"У нас появилась возможность и, главное, стимул работать, прикладывать все силы для гармоничного и всестороннего развития личности ребенка", - сказали на торжественном открытии воспитатели.

В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о совершенствовании системы управления дошкольным образованием. С января 2019 года обязательным условием для выдачи лицензии на работу детского сада станет внесение достоверной информации о воспитанниках и педагогах в специальную систему управления.

Теги:
ремонт, Ташкент, детский сад



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