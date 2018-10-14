Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек

Численность городского населения составила 16 728 200 человек (это 50,6% от общей численности населения).

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. По состоянию на 1 октября 2018 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 33 085 200 человек. Таким образом, с начала года эта цифра увеличилась на 428,5 тысячи человек или на 1,3 %.

Такие данные приводит Государственный комитет республики по статистике.

В частности, численность городского населения составила 16 728 200 человек (50,6 % от общей численности населения).

© Sputnik / Валерий Мельников За границей работает 18% экономически активного населения Узбекистана

Численность сельского населения – 16 357 000 человек (49,4 % от общей численности населения).

В документе указано, что наибольшая численность населения наблюдалась в Самаркандской области – 3 777 800 человек (доля в общей численности населения республики - 11,4 %), а также в Ферганской области – 3 665 600 человек (доля в общей численности населения республики - 11,1 %).

Наименьшая численность населения наблюдалась в Сырдарьинской области – 825 800 человек (доля в общей численности населения республики - 2,9%) и Навоийской области – 969 700 человек (доля в общей численности населения республики - 2,5%).

По рождаемости лидируют Самаркандская, Кашкадарьинская и Ферганская области.