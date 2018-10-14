16:07 14 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Отцы с детьми

Численность населения Узбекистана превысила 33 миллиона человек

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
Получить короткую ссылку
10110

Численность городского населения составила 16 728 200 человек (это 50,6% от общей численности населения).

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. По состоянию на 1 октября 2018 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 33 085 200 человек. Таким образом, с начала года эта цифра увеличилась на 428,5 тысячи человек или на 1,3 %.

Такие данные приводит Государственный комитет республики по статистике.

В частности, численность городского населения составила 16 728 200 человек (50,6 % от общей численности населения).

Иностранные рабочие во время проверки документов
© Sputnik / Валерий Мельников
За границей работает 18% экономически активного населения Узбекистана

Численность сельского населения – 16 357 000 человек (49,4 % от общей численности населения).

В документе указано, что наибольшая численность населения наблюдалась в Самаркандской области – 3 777 800 человек (доля в общей численности населения республики - 11,4 %), а также в Ферганской области – 3 665 600 человек (доля в общей численности населения республики - 11,1 %).

Наименьшая численность населения наблюдалась в Сырдарьинской области – 825 800 человек (доля в общей численности населения республики - 2,9%) и Навоийской области – 969 700 человек (доля в общей численности населения республики - 2,5%).

По рождаемости лидируют Самаркандская, Кашкадарьинская и Ферганская области.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фармацевтический завод
    Наказанная доверчивость

    В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Дети в залах власти
Дети во власти: в Европе политикам разрешили посещать заседания с младенцами
Рок-хиты в исполнении IP ORCHESTRA отгремели в Баку
Когда рок звучит по-новому: в Баку выступил оркестр IP ORCHESTRA
Знак, разрешающий поворот направо на красный свет
Можно осторожно: на каких перекрестках разрешен правый поворот на красный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054