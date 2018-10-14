В Ташкенте имамы призвали водителей соблюдать ПДД

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В День безопасности дорожного движения во всех мечетях Ташкента имамы призвали пришедших на молитву соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.
Представители духовенства напомнили узбекистанцам правила парковки и стоянки, заметив, что многие, приезжая в мечеть, оставляют свой автомобиль едва ли не по центру дороги.
Также говорилось об уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.
Зашла речь и о привычках водителей сажать себе на колени ребенка. Духовные лидеры объяснили, какими последствиями может закончиться такая поездка для малыша в случае экстренного торможения или столкновения с другим транспортным средством.
В сентябре в Сети распространилось видео, где девушка находится за рулем с ребенком на коленях и грызет семечки. Позднее женщину оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров.