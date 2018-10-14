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Верующие в мечети

В Ташкенте имамы призвали водителей соблюдать ПДД

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Представители духовенства напомнили узбекистанцам правила парковки и стоянки.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В День безопасности дорожного движения во всех мечетях Ташкента имамы призвали пришедших на молитву соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Представители духовенства напомнили узбекистанцам правила парковки и стоянки, заметив, что многие, приезжая в мечеть, оставляют свой автомобиль едва ли не по центру дороги. 

Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети
© ГУВД г. Ташкента
Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети

Также говорилось об уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.

Женщина с ребенком на руках управляла автомобилем
Facebook / Тимур Руз
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Зашла речь и о привычках водителей сажать себе на колени ребенка. Духовные лидеры объяснили, какими последствиями может закончиться такая поездка для малыша в случае экстренного торможения или столкновения с другим транспортным средством.

В сентябре в Сети распространилось видео, где девушка находится за рулем с ребенком на коленях и грызет семечки. Позднее женщину оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров.

Теги:
водители, ПДД, ГУВД Ташкента, Ташкент



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