16:06 14 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.73
  • EUR9427.06
  • USD8181.08
Поиск
Инспекторы мотогруппы ДПС и байкеры Ташкента провели со школьниками урок по ПДД

Ташкентские байкеры рассказали школьникам о правилах дорожного движения

© ГУВД г. Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
2210

Ребятам раздали памятки по ПДД, разрешили посидеть на мотоциклах и сделать селфи на память. 

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Байкеры и инспекторы мотогруппы ДПС УБДД ГУВД Ташкента провели в четырех школах Мирабадского района узбекской столицы уроки по правилам дорожного движения. 

Ребятам раздали памятки по ПДД, разрешили посидеть на мотоциклах и сделать селфи на память. 

Инспекторы мотогруппы ДПС и байкеры Ташкента провели со школьниками урок по ПДД
© ГУВД г. Ташкента
Инспекторы мотогруппы ДПС и байкеры Ташкента провели со школьниками урок по ПДД

Байкеры объяснили, когда пешеход может попасть в слепую зону водителя, почему нельзя переходить дорогу в наушниках и играть возле проезжей части. 

Самым активным школьникам вручались наклейки с надписью: "Ты крут, если соблюдаешь ПДД, а не нарушаешь".

По теме

Травин о практике сообщений о нарушениях: к каждому гаишника не приставишь
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте
В Ташкенте имамы призвали водителей соблюдать ПДД
Теги:
школьники, ПДД, Ташкент, мотоцикл, байкеры



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фармацевтический завод
    Наказанная доверчивость

    В Молдове оказалось очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Дети в залах власти
Дети во власти: в Европе политикам разрешили посещать заседания с младенцами
Рок-хиты в исполнении IP ORCHESTRA отгремели в Баку
Когда рок звучит по-новому: в Баку выступил оркестр IP ORCHESTRA
Знак, разрешающий поворот направо на красный свет
Можно осторожно: на каких перекрестках разрешен правый поворот на красный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054