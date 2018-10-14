Ташкентские байкеры рассказали школьникам о правилах дорожного движения

Ребятам раздали памятки по ПДД, разрешили посидеть на мотоциклах и сделать селфи на память.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Байкеры и инспекторы мотогруппы ДПС УБДД ГУВД Ташкента провели в четырех школах Мирабадского района узбекской столицы уроки по правилам дорожного движения.

Ребятам раздали памятки по ПДД, разрешили посидеть на мотоциклах и сделать селфи на память.

© ГУВД г. Ташкента Инспекторы мотогруппы ДПС и байкеры Ташкента провели со школьниками урок по ПДД

Байкеры объяснили, когда пешеход может попасть в слепую зону водителя, почему нельзя переходить дорогу в наушниках и играть возле проезжей части.

Самым активным школьникам вручались наклейки с надписью: "Ты крут, если соблюдаешь ПДД, а не нарушаешь".