Ташкентские байкеры рассказали школьникам о правилах дорожного движения

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Байкеры и инспекторы мотогруппы ДПС УБДД ГУВД Ташкента провели в четырех школах Мирабадского района узбекской столицы уроки по правилам дорожного движения.
Ребятам раздали памятки по ПДД, разрешили посидеть на мотоциклах и сделать селфи на память.
Байкеры объяснили, когда пешеход может попасть в слепую зону водителя, почему нельзя переходить дорогу в наушниках и играть возле проезжей части.
Самым активным школьникам вручались наклейки с надписью: "Ты крут, если соблюдаешь ПДД, а не нарушаешь".