Эксперты выяснили, по каким причинам чаще всего умирают жители Узбекистана

За прошедшие девять месяцев в республике было зарегистрировано более 112 тысяч смертей.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. С января по сентябрь 2018 года свыше 60 процентов узбекистанцев умерли из-за болезней системы кровообращения. Об этом говорится в отчете Госкомстата республики.

На втором месте находятся новообразования, которые привели к 9,5% зарегистрированных смертельных случаев.

© Sputnik / Сергей Кузнецов Ученые установили главную причину смертности в мире

Далее в списке причин смерти фигурируют несчастные случаи, отравления и травмы (6,3%), болезни органов пищеварения (5,5%), дыхания (4,1%), инфекционные и паразитарные заболевания (1,5%) и другие болезни (12,4%).

За прошедшие девять месяцев в республике умерло 5,6 тысячи детей в возрасте до года. Большая часть погибла из-за состояний, возникающих в перинатальном периоде (60,8%). Еще 16,6% умерли от болезней органов дыхания, 11,7% - от врожденных аномалий, 2,2% - от несчастных случаев, отравлений и травм, 2,2% - от инфекционных и паразитарных заболеваний, 0,8% - от болезней органов пищеварения и 5,7% - от других болезней.