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В Ташкенте впервые пройдет лазерное шоу

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Организаторы Фестиваля подготовили для горожан вечера поэзии, театрального искусства, художественную выставку, а на площадке перед знаменитым Алайским рынком своих гостей будет ожидать базар "Тысяча и один прилавок".

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В рамках "Фестиваля дружбы", организованного хокимиятом города Ташкента, в столице впервые пройдет "Лазерное шоу".

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, он будет проходить в течение трех дней.

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18 октября мероприятие состоится на площади перед дворцом Дружбы народов, начало в 18:00.

19 октября – на площади перед театром им А.Навои, начало с 18:00.

20 октября – на площади перед Алайским рынком, начало с 18:00.

Организаторы Фестиваля подготовили для горожан вечера поэзии, театрального искусства, художественную выставку, а на площадке перед знаменитым Алайским рынком своих гостей будет ожидать «Тысяча и один прилавок».

Фестиваль Дружбы пройдет сразу в нескольких местах по всему городу:

1) Бродвей. "Творческие вечера" (16-21 октября, с 11:00 до 23:00);

2) Парковка напротив офиса UCELL. "Авто-мото шоу" (18-20 октября, с 15:00 до 23:00);

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3) Площадка перед театром им А.Навои. "Вечера театрального искусства» (18-21 октября, с 18:00 до 22:00);

4) Площадка перед Алайским рынком."Тысяча и один прилавок» (16-21 октября, с 11:00 до 23:00);

5) Площадка перед дворцом Дружбы народов. Концерт (18-20 октября, с 18:00 до 22:00);

6) CENTRAL PARK. Музыкальный фестиваль (21 октября, с 18:00 до 23:00);

7) Площадь у памятника им А.С. Пушкина. "Поэтические вечера" (18-20 октября, с 17:00 до 20:00).




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