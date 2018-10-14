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Президент Узбекистана Ислам Каримов

Требовал от сыновей дисциплины: каким был отец Ислама Каримова

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Будущий президент рос в семье, где образование сыновей всегда было на первом месте.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты об отце первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

"Отец Ислама Каримова Абдугани-бобо, 1894 года рождения, работал служащим, был человеком строгим, требовательным к себе и другим, отличался суровостью", - говорится в сообщении организации.

Абдугани-бобо всегда был безупречно выбрит и с начищенными до блеска сапогами. Он придерживался строгой дисциплины и порядка, того же требовал и от сыновей. Пользовался большим уважением в махалле.

Санобар-ая, мать Ислама Каримова с внуками.
© Фонд имени Ислама Каримова
Стало известно об отношениях Ислама Каримова с матерью

Абдугани-бобо и его супруга Санобар-ая делали все для того, чтобы их дети стремились к знаниям и постоянно работали над собой.

Все сыновья в семье Каримовых имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук – это Ибод Ганиевич, Куддус Ганиевич и Ислам Абдуганиевич. Позднее Ислам Каримов получил степень академика.

Все братья отличались феноменальной памятью. Это была семейная черта. Братья устраивали между собой соревнования: кто наизусть точно расскажет только что прочитанный текст.

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Теги:
Ислам Каримов, Узбекистан



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