Требовал от сыновей дисциплины: каким был отец Ислама Каримова

Будущий президент рос в семье, где образование сыновей всегда было на первом месте.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты об отце первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

"Отец Ислама Каримова Абдугани-бобо, 1894 года рождения, работал служащим, был человеком строгим, требовательным к себе и другим, отличался суровостью", - говорится в сообщении организации.

Абдугани-бобо всегда был безупречно выбрит и с начищенными до блеска сапогами. Он придерживался строгой дисциплины и порядка, того же требовал и от сыновей. Пользовался большим уважением в махалле.

Абдугани-бобо и его супруга Санобар-ая делали все для того, чтобы их дети стремились к знаниям и постоянно работали над собой.

Все сыновья в семье Каримовых имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук – это Ибод Ганиевич, Куддус Ганиевич и Ислам Абдуганиевич. Позднее Ислам Каримов получил степень академика.

Все братья отличались феноменальной памятью. Это была семейная черта. Братья устраивали между собой соревнования: кто наизусть точно расскажет только что прочитанный текст.