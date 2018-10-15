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Узбекистан получил первую премию в конкурсе National Geographic

© Foto : Денис Говорухин
Общество
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Узбекистан занял первое место в номинации "Гастрономический туризм" по версии журнала National Geographic Traveler в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Узбекистан победил в номинации "Гастрономический туризм" журнала National Geographic Traveler.

В National Geographic Traveler прошло голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха — National Geographic Traveler Awards 2018. 

Узбекистан победил в номинации «Гастрономический туризм» журнала National Geographic Traveler.
© Фото: National Geographic Traveler Awards
Узбекистан победил в номинации «Гастрономический туризм» журнала National Geographic Traveler.

Узбекистан значительно опередил своих соперников, среди которых были Италия, Франция, Азербайджан.

Онлайн-голосование проходило с 22 июня по 12 октября в 25 основных номинациях.

В номинации "Гастрономический туризм" за Узбекистан отдали свои голоса 34%.

На втором месте оказалась Италия (21%), на третьем - Азербайджан (17%).

Франция набрала 13%, Армения - 7%, Южная Корея - 5%, Швеция - 3%.




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